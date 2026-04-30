Kolejne weta prezydenta. Nie dla rozwodów pozasądowych 

Prezydent Karol Nawrocki zawetował projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw, czyli projektu, który miał wprowadzić do polskiego porządku prawnego rozwody pozasądowe. Projekt stanowił o możliwości brania rozwodów w urzędach stanu cywilnego, jeśli małżonkowie spełnili cztery warunki.

- Są sprawy, których nie wolno sprowadzać do administracyjnej formalności. Małżeństwo nie jest zwykłym wpisem w rejestrze. Małżeństwo jest jednym z fundamentów życia społecznego - powiedział Karol Nawrocki w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

ZOBACZ: Rozwody po nowemu. Już nie tylko sąd, ale i Urząd Stanu Cywilnego

- Ta ustawa nie jest zmianą techniczną. To zmiana obniżająca rangę instytucji, którą Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej wprost chroni. (...) Ochrona nie polega na ułatwianiu rozstania - stwierdził prezydent.

Weto prezydenta dla rozwodów pozasądowych skomentował Donald Tusk. "Prezydent zawetował ustawę o rozwodzie pozasądowym. Czuję, że najbardziej niezadowoleni z tego będą posłowie PiS" - przekazał premier za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Ustawa o rozwodach pozasądowych. Prezydent zawetował projekt

Projekt stanowił, że małżonkowie chcący rozwieść się w urzędzie stanu cywilnego muszą spełnić określone warunki. Oprócz zupełnego i trwałego rozkładu pożycia nie może się toczyć między nimi sprawa o rozwód, separację lub unieważnienie małżeństwa. Projekt wykluczał także możliwość brania rozwodów w USC, jeśli para miała wspólne małoletnie dzieci.

- Decyzja sądu o zakończenia małżeństwa to nie jest formalność. To gwarancja, że decyzja o rozwodzie jest przemyślana, rzeczywista i niekrzywdząca dla żadnej ze stron - uzasadnił swoją decyzję prezydent Nawrocki.

ZOBACZ: Polacy ocenili Nawrockiego. Takich wyników nie było od dawna

- Państwo powinno wspierać trwałość rodzin i decyzję o posiadaniu dzieci, a nie tworzyć przepisy, które zniechęcają do rodzicielstwa - stwierdził prezydent, przytaczając pogłębiający się w Polsce kryzys demograficzny.

Kolejne weta prezydenta. Nowelizacja Kodeksu wyborczego bez podpisu

Oprócz projektu ustawy o rozwodach samosądowych prezydenta Nawrocki zawetował także nowelizację Kodeksu wyborczego. Był to poselski projekt, który stanowił o wprowadzeniu nowej instytucji - sekretarzy obwodowych komisji wyborczych. Intencją ustawodawcy była profesjonalizacja pracy w komisjach.

- To nie miał być zwykły urząd techniczny. To miał być w praktyce nadprzewodniczący komisji wyborczej. Nie zgodzę się na rozwiązania, które rodzić choćby cień podejrzeń o polityczne majstrowanie przy wyborach - powiedział prezydent.

- Ta ustawa budzi bardzo poważne wątpliwości dotyczące bezstronności i przejrzystości procesu wyborczego. Nie wzmacnia uczciwości wyborów. Nie zwiększa zaufania obywateli. Przeciwnie - rodzi uzasadnione obawy o możliwość politycznego wpływu tam, gdzie musi panować absolutna neutralność - uzasadnił Karol Nawrocki.

Karol Nawrocki ogłosił także, że podpisał trzy akty: nowelizację ustawy o sporcie, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, a także zmiany w Prawie lotniczym.

Jak podkreślił prezydent, ustawa o wodzie pitnej to projekt, który wcześniej zostały zawetowany, lecz wrócił na jego biurko w poprawionej wersji, którą mógł zatwierdzić. - Weto nie tylko blokuje, weto naprawia - stwierdził Karol Nawrocki.

