Koalicjanci KO poza Sejmem. Donald Tusk może mieć problem

W sondażu przygotowanym przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski ankietowani zostali zapytani, na które z ugrupowań zagłosowaliby w wyborach do Sejmu. Okazuje się, że największym poparciem cieszy się Koalicja Obywatelska, którą zamierza poprzeć 31,8 proc. badanych. Oznacza to wzrost o 1,3 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego sondażu z połowy kwietnia.

Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość. Chęć oddania głosu na tę partię zadeklarowało 24,5 proc. respondentów. W porównaniu z poprzednim badaniem jest to wzrost o 0,8 p.p.

Podium zamyka Konfederacja, którą w wyborach chciałoby poprzeć 12,6 proc. uczestników sondażu. Ta partia zaliczyła spadek o 1,6 p.p.

Pięć ugrupowań w Sejmie, kolejne trzy poniżej progu. Jest nowy sondaż

Do Sejmu weszłaby także Lewica, na którą głos zamierza oddać 8,5 proc. pytanych. Ugrupowanie to zaliczyło wzrost o 0,5 p.p. Piąty najwyższy wynik odnotowała Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która uzyskała 6,8 proc. poparcia (spadek o 1,6 p.p.).

Poniżej progu wyborczego znalazło się Polskie Stronnictwo Ludowe. Chęć oddania głosu na to ugrupowanie zadeklarowało 4,6 proc. ankietowanych. Partia Razem uzyskałaby 3,8 proc. głosów, na Polskę 2050 zagłosowałoby 1,1 proc. uczestników badania. Te ugrupowania także nie weszłyby do Sejmu.

Grupa osób niezdecydowanych wyniosła 6,3 procent.

Zacięty wyścig o władzę. KO i Lewicy może zabraknąć mandatów

Zgodnie z wyliczeniami Wirtualnej Polski, na której zlecenie przygotowano badanie, Koalicja Obywatelska wprowadziłaby do parlamentu 192 posłów, a Prawo i Sprawiedliwość 143. Z kolei Konfederacja miałaby 64 mandaty, Lewica 36, a Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna - 25.

Oznacza to, że Koalicja Obywatelska wraz z Lewicą dysponowałyby łącznie 228 mandatami. To o trzy mandaty za mało, aby samodzielnie rządzić. Gdyby Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej połączyły swoje siły, przypadłoby im w sumie 232 miejsc w Sejmie.

Należy przy tym pamiętać, że - jak przypomina WP - każdy sondaż jest obarczony błędem statystycznym. Przy próbie 1000 osób sięga on około 3 punktów procentowych.

Sondaż partyjny United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 24-26 kwietnia 2026 r., metodą CATI & CAWI, na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

