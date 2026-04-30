Jedzie rowerem do Polski. Holenderska policja szuka zaginionego 14-latka
14-latek z Holandii wsiadł na rower i wyruszył w kierunku Polski, teraz poszukuje go policja. Polscy oraz holenderscy mundurowi opublikowali w sieci komunikaty, w których przeczytać można, że Maxim ma około 150-160 cm wzrostu i krótkie włosy. W dniu zaginięcia ubrany był w czarną kurtkę i spodnie dresowe.
Komunikat w sprawie poszukiwań chłopca opublikowała w czwartkowy wieczór polska policja. Osobną informację zamieścili w sieci także mundurowi z Holandii. Jak wskazano, Maxim ma 14 lat i po raz ostatni był widziany 18 kwietnia bieżącego roku w holenderskiej miejscowości Apeldoorn. Wówczas chłopiec wsiadł na rower i wyruszył w kierunku wschodniej granicy Polski.
14-latek ma około 150-160 cm wzrostu i jest jasnej karnacji. Ma jasne, krótko zgolone włosy. W dniu zaginięcia był ubrany w czarną kurtkę i spodnie dresowe marki Nike. Na stopach miał czarne trampki. Miał także przy sobie czerwono-pomarańczowy plecak. Jechał na szarym rowerze marki Stella - jest to tzw. damka.
Zdaniem funkcjonariuszy chłopiec jedzie do naszego kraju i może przeprawiać się przez Niemcy. "Najprawdopodobniej przemieszcza się na rowerze, ale możliwe jest również, że korzysta z innego środka transportu" - czytamy.
Maxim poszukiwany jest od blisko dwóch tygodni. Jak opisują holenderskie media, lokalne służby przeprowadziły kilka akcji poszukiwawczych, m.in. w dzielnicy Zuidbroek w Apeldoorn. Śledczy weszli do kilku pustostanów, sprawdzili także pobliskie lasy. Mimo to nie natrafiono na żadne ślady chłopca.
Każdy, kto widział Maxima lub posiada jakiekolwiek informacje, które mogą pomóc w jego odnalezieniu, proszony jest o kontakt z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji, dzwoniąc na numer 47 72 510 05.
Ze względu na to, że nie wiadomo, w jakim kraju znajduje się obecnie Maxim, holenderscy mundurowi zachęcają także do zadzwonienia na numer 112. Jest to jednolity numer alarmowy, używany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W razie natrafienia się na chłopca policjanci apelują także o to, aby zaopiekować się nim do czasu przyjazdu służb.
