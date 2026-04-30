Jedzie rowerem do Polski. Holenderska policja szuka zaginionego 14-latka

Komunikat w sprawie poszukiwań chłopca opublikowała w czwartkowy wieczór polska policja. Osobną informację zamieścili w sieci także mundurowi z Holandii. Jak wskazano, Maxim ma 14 lat i po raz ostatni był widziany 18 kwietnia bieżącego roku w holenderskiej miejscowości Apeldoorn. Wówczas chłopiec wsiadł na rower i wyruszył w kierunku wschodniej granicy Polski.

14-latek ma około 150-160 cm wzrostu i jest jasnej karnacji. Ma jasne, krótko zgolone włosy. W dniu zaginięcia był ubrany w czarną kurtkę i spodnie dresowe marki Nike. Na stopach miał czarne trampki. Miał także przy sobie czerwono-pomarańczowy plecak. Jechał na szarym rowerze marki Stella - jest to tzw. damka.

Zdaniem funkcjonariuszy chłopiec jedzie do naszego kraju i może przeprawiać się przez Niemcy. "Najprawdopodobniej przemieszcza się na rowerze, ale możliwe jest również, że korzysta z innego środka transportu" - czytamy.

❗️Apel Policji holenderskiej w sprawie zaginionego 14-latka



Policja holenderska prowadzi poszukiwania małoletniego obywatela Holandii. Maxim ma 14 lat i ostatni raz był widziany w dniu 18 kwietnia 2026 roku w miejscowości Apeldoorn w Holandii, kiedy około południa wyruszył na… pic.twitter.com/EJGezXDlXP — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) April 30, 2026

Policja szuka 14-letniego Maxima. Chłopiec wyruszył rowerem do Polski

Maxim poszukiwany jest od blisko dwóch tygodni. Jak opisują holenderskie media, lokalne służby przeprowadziły kilka akcji poszukiwawczych, m.in. w dzielnicy Zuidbroek w Apeldoorn. Śledczy weszli do kilku pustostanów, sprawdzili także pobliskie lasy. Mimo to nie natrafiono na żadne ślady chłopca.

Każdy, kto widział Maxima lub posiada jakiekolwiek informacje, które mogą pomóc w jego odnalezieniu, proszony jest o kontakt z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji, dzwoniąc na numer 47 72 510 05.

Ze względu na to, że nie wiadomo, w jakim kraju znajduje się obecnie Maxim, holenderscy mundurowi zachęcają także do zadzwonienia na numer 112. Jest to jednolity numer alarmowy, używany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W razie natrafienia się na chłopca policjanci apelują także o to, aby zaopiekować się nim do czasu przyjazdu służb.

