Janusz Kowalski poza klubem PiS. "Złożyłem rezygnację"

"Dziś złożyłem rezygnację z członkostwa w Klubie Parlamentarnym PiS. Serdecznie dziękuję Koleżankom i Kolegom z PiS za lata świetnej współpracy. Pozostanę posłem niezrzeszonym skupionym na pracy dla Polski" - napisał Janusz Kowalski.

Janusz Kowalski odszedł z PiS. "Pozostanę posłem niezrzeszonym"

Informację o rezygnacji posła jako pierwsze podało RMF FM.

Były wiceminister aktywów państwowych, a następnie rolnictwa i rozwoju wsi wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości w 2024 roku, poprzednio był członkiem Solidarnej Polski. Wcześniej należał do PiS w 2002 roku.

W środę z członkostwa w klubie PiS zrezygnował Łukasz Mejza, który przekazał że była to jego decyzja, podjęta "w poczuciu odpowiedzialności za Polskę i obóz patriotyczny".

Wkrótce więcej informacji...

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni