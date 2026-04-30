Janusz Kowalski poza klubem PiS. "Złożyłem rezygnację"

Janusz Kowalski zrezygnował z członkostwa w klubie parlamentarnym PiS - dowiedział się Polsat News. Poseł potwierdził informację, publikując wpis w mediach społecznościowych. "Pozostanę posłem niezrzeszonym skupionym na pracy dla Polski" - przekazał.

Poseł Janusz Kowalski stojący przy mównicy w sali sejmowej.
PAP/Albert Zawada
Janusz Kowalski złożył rezygnację z członkostwa w klubie PiS

 

"Dziś złożyłem rezygnację z członkostwa w Klubie Parlamentarnym PiS. Serdecznie dziękuję Koleżankom i Kolegom z PiS za lata świetnej współpracy. Pozostanę posłem niezrzeszonym skupionym na pracy dla Polski" - napisał Janusz Kowalski. 

Janusz Kowalski odszedł z PiS. "Pozostanę posłem niezrzeszonym"

Informację o rezygnacji posła jako pierwsze podało RMF FM.

 

Były wiceminister aktywów państwowych, a następnie rolnictwa i rozwoju wsi wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości w 2024 roku, poprzednio był członkiem Solidarnej Polski. Wcześniej należał do PiS w 2002 roku.

 

W środę z członkostwa w klubie PiS zrezygnował Łukasz Mejza, który przekazał że była to jego decyzja, podjęta "w poczuciu odpowiedzialności za Polskę i obóz patriotyczny".

 

Wkrótce więcej informacji...

 

Jakub Pogorzelski / jp / polsatnews.pl
