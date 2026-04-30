"Zrobiła pani z Polaków śmieciarzy". Sejm decyduje ws. Hennig-Kloski

W czwartek w Sejmie odbędą się głosowania nad wnioskami o wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski oraz wobec minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Ich odwołania domaga się m.in. PiS.

Wotum nieufności wobec Pauliny Hennig-Kloski

We wniosku minister zarzucono m.in. brak działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków unijnej polityki klimatycznej dla Polski, szczególnie w zakresie systemu ETS, chaos wokół programu "Czyste Powietrze", błędy przy wprowadzaniu systemu kaucyjnego oraz "sabotaż państwa" przez próbę oparcia suwerenności energetycznej na odnawialnych źródłach energii.

W przypadku minister Jolanty Sobierańskiej-Grendy posłowie opozycji krytykują działania resortu zdrowia i wskazują na pogarszającą się sytuację w systemie ochrony zdrowia.

Janusz Kowalski zwrócił się do Hołowni

W trakcie debaty w Sejmie nad wotum nieufności Janusz Kowalski z PiS mówił, że wprowadzeniem systemu kaucyjnego Paulina Hennig-Kloska "zrobiła z Polaków śmieciarzy". Poseł zwrócił się także do wicemarszałka Sejmu Szymona Hołowni.

- Mam nadzieję, że zagłosuje pan zgodnie ze swoim sumieniem, a nie dlatego że szantażuje pana Donald Tusk - mówił polityk PiS.

Szymona Hołownia stwierdził w odpowiedzi, że nie przerywał posłowi, bo "gdy strumień płynie wartko, nic nie jest w stanie go powtrzymać". - Jest pan największym i najbardziej skutecznym, znanym mi, źródłem energii odnawialnej w Sejmie - mówił wicemarszałek.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni