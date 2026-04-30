Sejm odrzucił w czwartek wniosek o odwołanie minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski. Wnioskodawcy, posłowie PiS i Konfederacji, zarzucali szefowej resortu klimatu m.in braki kompetencyjne i działanie na szkodę bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Za odwołaniem głosowało 213 posłów, 238 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Tym samym szefowa resortu klimatu i środowiska pozostaje na swoim stanowisku.

Sejm zdecydował ws. minister klimatu. W Polsce 2050 nie było jedności

Spośród 186 posłów PiS biorących udział w głosowaniu wszyscy głosowali za odwołaniem Hennig-Kloski. Podobnie było w klubie Konfederacji. Wszystkich 14 posłów biorących udział w głosowaniu było za wotum nieufności. Dwóch posłów nie głosowało: Sławomir Mentzen i Ryszard Wilk.

Z kolei wszystkich 155 posłów KO biorących udział w głosowaniu było przeciw odwołaniu minister klimatu; jeden poseł nie głosował - Robert Dowhan.

32 posłów klubu PSL-TD również głosowało przeciw wnioskowi o wotum nieufności. Podobnie było w klubie Lewicy; wszystkich 20 posłów biorących udział w głosowaniu było przeciw. Cały klub Centrum liczący 15 posłów głosował przeciw wnioskowi o wotum nieufności.

12 z 13 głosujących posłów Polski 2050 było przeciw odwołaniu Hennig-Kloski; jeden poseł był za - Bartosz Romowicz; a dwóch posłów nie głosowało: Agnieszka Buczyńska i Piotr Górnikiewicz.

Wszystkich posłów koła Demokracja głosowało za odwołaniem minister klimatu. Również wszystkich czterech posłów koła Razem było za. Dwóch posłów Konfederacji Korony Polskiej biorących udział w głosowaniu było za wotum nieufności. Spośród 6 posłów niezrzeszonych, dwóch było za odwołaniem, a czterech przeciw.

Komentarze po głosowaniu. Henning-Kloska zostaje na stanowisku

"Dziś wygrały klimat i środowisko. Wygrało bezpieczeństwo energetyczne i ochrona przyrody. Wygrała Polska, wygrali Polacy. Dziękuję Posłankom i Posłom za zaufanie. Dziękuję Koalicji 15 października za wsparcie. Dziękuję zespołowi z Ministerstwa Klimatu i Środowiska za dwa i pół roku ciężkiej i owocnej pracy" - napisała na X Paulina Henning-Kloska tuż po głosowaniu.



"Naprawiamy Polskę po PiS, nie zatrzymamy się, nie damy się zastraszyć, pracujemy dalej" - dodała.

Dziś wygrały klimat i środowisko. Wygrało bezpieczeństwo energetyczne i ochrona przyrody. Wygrała Polska, wygrali Polacy.



Dziękuję Posłankom i Posłom za zaufanie. Dziękuję Koalicji 15 października za wsparcie. Dziękuję zespołowi @MKiS za dwa i pół roku ciężkiej i owocnej pracy.… — Paulina Hennig-Kloska (@hennigkloska) April 30, 2026

"Zaprawdę, zaprawdę powiadam Pani, że to nie koniec. Mieszkańcy Bieszczad nie odpuszczą, a ja wraz z nimi" - odpowiedział w komentarzu Bartosz Romowicz - jedyny poseł z Koalicji 15 października, który głosował za odwołaniem minister.

"Jakieś kuriozum Polskie firmy bankrutowały, ludzie tracili zdrowie, bo Henning-Kloska blokowała rozliczenie programu Czyste powietrze nie dlatego, że były jakieś nieprawidłowości, ale dlatego, że przez 2 lata Henning Kloska i Pełczyńska-Nałęcz toczyły wojnę polityczną" - ocenił z kolei rzecznik PiS Rafał Bochenek.

"Odsądzały polskie firmy od złodziei i oszustów, a teraz okazuje, że to one oszukiwały setki polskich przedsiębiorców. Skandal!" - dodał.

Głos ws. wotum zabrał wiceprzewodniczący PiS Przemysław Czarnek. "Dziś koalicja obroniła ministrów (odrzucono także wniosek za odwołaniem minister zdrowia - red.), ale nie obroniła Polaków" - napisał polityk.

Czarnek ocenił, że "odbiorcy energii dalej będą płacili astronomiczne rachunki". "Będziemy walczyć o (...) realne obniżenie cen energii dla gospodarstw domowych i firm" - zadeklarował.

"System wasalny Tuska" vs. "Robimy, nie gadamy"

"Szkoda Polski. Koalicja 13 grudnia obroniła dziś dwie minister odpowiedzialne odpowiednio za zapaść w systemie ochrony zdrowia oraz gigantyczne kompromitacje w obszarze środowiska" - ocenił z kolei poseł PiS Jacek Sasin.

Dodał, że "system wasalny Tuska spaja sieć korzyści i powiązań, która pozwala tej ekipie jeszcze dryfować. Na szczęście już w przyszłym roku wybory i szansa, by zacząć naprawę państwa po tych nieudacznikach".

Z kolei rzecznik rządu Adam Szłapka skomentował odrzucenie weta wobec minister pisząc, że "Koalicja 15 października działa razem. Robimy, nie gadamy".

Z kolei posłanka Aleksandra Leo z Centrum - klubu minister Henning-Kloski - napisała w mediach społecznościowych, że partia Razem i "rodzynek Bartosz Romanowicz" z Polski 2050 zagłosowali "ramię w ramię z Konfederacją i Konfederacją Korony Polskiej od od Brauna i PiS".

