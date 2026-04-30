Ekshumacje na Wołyniu. Naukowcy odnaleźli kolejną mogiłę 

- Weryfikacja miejsc, w których mogą znajdować się pochówki, jest bardzo trudna, bo odnosimy się do relacji świadków pamiętających stojącą tutaj wieś, która dzisiaj nie istnieje. (...) Musimy najpierw znaleźć punkty odniesienia, czyli dawne budynki, drogę, skrzyżowanie - rzeczy, które wskażą nam, jak iść dalej - powiedziała dr Dominika Siemińska, archeolog, naczelnik Wydziału Kresowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.

Poszukiwania szczątków Polaków zabitych przez OUN/UPA na Wołyniu rozpoczęły się w zeszłym tygodniu. Udało się odnaleźć nieznaną dotychczas zbiorową mogiłę pięciu osób. W poniedziałek miejsce pochówku ze szczątkami jednej osoby znaleziono naprzeciwko cmentarza na terenie dawnej wsi Ostrówka.

Ekshumacje na Wołyniu. IPN przekazał nowe informacje

Naukowcy podkreślają, że prace na Wołyniu to walka z czasem, bo na miejscu jest coraz mniej osób, które dysponują informacjami o pochówkach Polaków. O mogile naprzeciw cmentarza w dawnej Ostrówkach poinformował IPN leśnik, który natrafił na pojedynczą kość.



"W jamie grobowej, na głębokości około 30 cm, ujawniono kości czaszki, żeber, miednicy oraz kości długie, które zostały częściowo naruszone. (...) Na podstawie relacji świadków można przypuszczać, że odnalezione szczątki należą do ofiary zbrodni popełnionej przez ukraińskich nacjonalistów w sierpniu 1943 roku" - podał Instytut Pamięci Narodowej.

Szczątków Polaków może być w Ostrówkach więcej. Badania obejmują studnię, do której mogły zostać zrzucone ciała oraz tzw. Trupie Pole, gdzie w przeszłości ekshumowano 231 osób.

IPN ściga się z czasem. Informacje o miejscach pochówku przekazują miejscowi

Dr Siemieńska wyjaśniła, że ze względu na skalę prowadzonych prac naukowcy wykorzystują ciężki sprzęt. Zaznaczyła przy tym, że procedura strony ukraińskiej zakłada wydawanie osobnych pozwoleń na prace archeologiczne i osobnych na ekshumacje.



- Używamy koparek, bo to znacznie przyspiesza nasze prace. Poruszamy się po dużych przestrzeniach, szukamy budynków i musimy to wszystko odsłonić. Jeśli pod warstwą humusu pojawia się obiekt archeologiczny - jakaś ciemniejsza plama, zaburzenie naturalnego układu warstw ziemnych, to sprawdzamy, co to jest, i wtedy pracujemy już ręcznie - powiedziała archeolog.

- Pierwszy etap to oględziny w jamie grobowej, które pokazują, w jaki sposób te ofiary były grzebane - czy w ewentualnym pośpiechu, czy w sposób rytualny - powiedział dr Łukasz Szleszkowski z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, specjalista medycyny sądowej. Następnie prowadzone są badania sądowo-lekarskie, dzięki którym powstaje szczegółowy opis obrażeń, których ślady widoczne są na kościach. W kolejnym etapie pobierany jest materiał genetyczny pozwalający na identyfikacje - wyjaśnił dr Szleszkowski.



Podczas dotychczasowych trzech etapów prac archeologiczno-ekshumacyjnych odnaleziono szczątki 674 Polaków zamordowanych 30 sierpnia 1943 r. przez oddziały OUN-UPA. Naukowcy spodziewają się odnalezienia mogił jeszcze 350 osób. Prace poszukiwawcze mają zakończyć się w piątek.

