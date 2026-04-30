Co dalej z patostreamingiem? Ekspert: Algorytm premiuje te rzeczy, które są oglądane

- Fenomenalnie się stało, że ten reportaż ujrzał światło dzienne i że miał taki wpływ, bardzo dużo ludzi go zobaczyło, i właśnie jeden z ogromnych Big Techów zauważył to i zdecydował, że na platformie YouTube nie będzie przestrzeni dla takiego patostreamera - powiedział Wojciech Kardyś w rozmowie na antenie Polsat News. Jak dodał, "jest to pewna taka jaskółeczka, która pokazuje, że faktycznie presja ma sens".

Zdaniem eksperta trudno jednak mówić o przełomie, ponieważ platform społecznościowych jest więcej. - Robert Pasut nie działa na YouTube, to nie jest jego główny kanał, w którym dzieli się swoimi spostrzeżeniami i niefajnymi treściami - powiedział Kardyś.

Patostreaming w mediach społecznościowych. Jak działają algorytmy?

Ekspert w rozmowie z Polsat News zwrócił uwagę, że "prawo nie nadąża za rzeczami, które dzieją się w mediach społecznościowych". - Nie ma prawnych możliwości zakazania patostreamingu - podkreślił, dodając, że choć YouTube szybko reaguje na naruszenia, platformy działające na serwerach poza Unią Europejską czy USA są zdecydowanie łagodniejsze dla swoich użytkowników.

W zwalczeniu patostreamingu może pomóc zatem presja społeczna, ale także najprostsze działania na poziomie użytkownika, czyli zgłaszanie lub ignorowanie takich treści.

- Algorytm nie ma duszy, to nie jest tak, że premiuje tylko złe rzeczy. Premiuje te rzeczy, które są oglądane - mówił Kardyś. - Jak coś wywołuje w nas emocje, np. złość, nienawiść, to są bardzo mocne emocje, które powodują bardzo duże ilości komentarzy i udostępnień. (...) Jeżeli widzimy rzeczy, które są nacechowane emocją, ale taką nieprzyjemną, agresją, nie powinniśmy reagować, komentować ani like'ować, nawet jeżeli chcemy wyrazić sprzeciw. Najlepsze, co możemy zrobić, to zaznaczyć, że te treści nas nie interesują, ewentualnie zbanować te osoby, które podają treści dalej - dodał ekspert.

Robert Pasut stracił konto na YouTube. Pokłosie reportażu Polsat News Ujawnia

Sprawa patostreamów, czyli społecznie szkodliwych treści publikowanych podczas transmisji internetowych, była główną osią reportażu Moniki Gawrońskiej "Boomerzy z Sejmu". Dziennikarka udowodniła, że mimo publicznych deklaracji kolejnych rządów, do tej pory nie udało się skutecznie ograniczyć tego zjawiska, które rozwija się bez większych przeszkód.

W materiale poruszono temat m.in. Roberta Pasuta, za którym wydano list gończy - jest poszukiwany za podżeganie do pobicia i grozi mu do dwóch lat więzienia.

YouTube, po sprawdzeniu materiałów Pasuta, usunął jego kanał, a także podjął działania wobec trzech innych kanałów, które pozwalały streamerowi na obejście warunków korzystania z serwisu.

"W wyniku weryfikacji usunęliśmy ten kanał za naruszenie naszych wytycznych dla społeczności" - przekazał w komunikacie Deniz Rymkiewicz z Biura Prasowego Google Polska.

