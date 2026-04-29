Ponad połowa (58 proc.) Niemców w ostatnim czasie ograniczyła codzienne wydatki z powodu wzrostu cen wywołanego wojną na Bliskim Wschodzie - wynika z opublikowanego w środę badania Instytutu Forsa. Ekonomiści cytowani przez "Der Spiegel" uważają, że możliwe jest, iż stopa inflacji przekroczy trzy proc. po raz pierwszy od końca 2023 roku.

Wśród osób deklarujących zmniejszenie wydatków 76 proc. wskazało, że rzadziej jada na mieście, a 69 proc. kupuje mniej artykułów spożywczych. Dwie trzecie przyznało, że kupuje mniej paliwa. Obecnie benzyna kosztuje w Niemczech średnio 2,20 euro za litr, a olej napędowy 2,31 euro za litr. To ceny wyższe o około 50 eurocentów w porównaniu z cenami z połowy lutego.

Wśród uczestników badania deklarujących posiadanie oszczędności 59 proc. ogranicza też wydatki na podróże i rozrywkę. Blisko jedna trzecia (około 31 proc.) użytkowników samochodów spalinowych w Niemczech zadeklarowała, że korzysta z samochodu mniej niż jeszcze kilka tygodni temu.

Niemcy tną swoje wydatki. Te grupy robią to najczęściej

Osoby, które rzadziej korzystają z samochodu, często wybierają inne środki transportu. Według badania 51 proc. częściej jeździ na rowerze, a 42 proc. częściej porusza się pieszo. 35 proc. badanych coraz częściej korzysta z autobusów i pociągów, a 22 proc. organizuje wspólne dojazdy.

W przeprowadzonym pod koniec kwietnia badaniu Instytutu Forsa ograniczenie wydatków najczęściej deklarowały osoby poniżej 30. roku życia oraz z gospodarstw domowych o dochodach niższych niż średnie.

W obliczu utrzymujących się wysokich cen paliw niemiecka koalicja rządząca rozważa kolejny pakiet działań osłonowych, który miałby odciążyć przede wszystkim gospodarstwa domowe o niskich i średnich dochodach. Wśród branych pod uwagę rozwiązań jest podwyższenie od lipca ryczałtu dla osób dojeżdżających do pracy.

USA i Izrael 28 lutego zaatakowały Iran, a Teheran w odpowiedzi praktycznie zamknął cieśninę Ormuz, przez którą transportowano dotąd około jednej piątej światowego wolumenu ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego. Spowodowało to wzrost cen ropy i paliw na światowych rynkach.

