Wystawa Jana Marii Tomaszewskiego w PE. Kuzyn Jarosława Kaczyńskiego pokazał swoje dzieła

W gmachu Parlamentu Europejskiego w Strasburgu odbywa się wystawa grafik i obrazów Jana Marii Tomaszewskiego. - Malowałem całe życie, ale nie lubiłem się pokazywać - powiedział artysta, który prywatnie jest kuzynem Jarosława Kaczyńskiego. Kuratorem wystawy jest europoseł PiS Adam Bielan.

Portret Jana Marii Tomaszewskiego na tle wystawy jego prac.
Jan Maria Tomaszewski artysta grafik i brat cioteczny Jarosława Kaczyńskiego

Jan Maria Tomaszewski ukończył Akademię Sztuk Pięknych, z wykształcenia jest artystą grafikiem. Przez jakiś czas prowadził w Wiedniu pracownię graficzną i konserwacji zabytków. 

 

Prywatnie Tomaszewski jest bratem ciotecznym Jarosław Kaczyńskiego. O 76-latku zrobiło się ostatnio głośno, gdy wyznał, że przyjął prezesa PiS pod swój dach, w związku z trwającym remontem połówki domu na Żoliborzu, w którym mieszka polityk.

"Nie lubię mówić o swoich obrazach"

Teraz artysta ponownie zyskał rozgłos. Wszystko za sprawą wystawy jego prac, którą od wtorku 28 kwietnia można oglądać w gmachu Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Jest to zbiór dzieł artysty z ostatnich lat jego twórczości.

 

ZOBACZ: Obraz Picassa do wygrania za 100 euro. Loteria w szczytnym celu

 

- Nie lubię mówić o swoich obrazach, bo to one mają mówić, a nie ja. Obraz jest jak książka, to jest tajemnica, to jest coś, co ludzie sami muszą sobie opowiedzieć. Dlatego w moich obrazach właściwie nie ma tytułów, bo tytuł już komuś coś sugeruje - powiedział Tomaszewski w rozmowie z reporterem Polsat News Andrzejem Wyrwińskim. 

 

- Każdy ma sobie podejść do obrazu i zastanowić się. Wiem, że niektóre moje obrazy są straszne, ludzie się ich boją. A skąd mam takie pomysły? Po prostu z życia, bo życie to też jest śmierć - wyjaśnił. 

 

Pytany, kiedy po raz pierwszy chwycił za pędzel, powiedział, że jak miał dwa lata. - Malowałem całe życie, ale nie lubiłem się pokazywać - dodał.

 

"Kultura powinna łączyć Europę"

Kuratorem wystawy w PE jest znany europoseł PiS Adam Bielan. - Kultura to jest coś, co powinno łączyć Europę niezależnie od podziałów politycznych - powiedział polityk, otwierając ekspozycję.

 

ZOBACZ: Tożsamość Banksy'ego nie jest już tajemnicą. Dziennikarze dotarli do prawdy

 

- Sztuka ma niezwykłą zdolność przekraczania granic kulturowych, językowych, ale również politycznych. Dlatego w miejscu takim jak Parlament Europejski, gdzie spotykają się różne doświadczenia i tradycje ludzi o różnych poglądach politycznych, przypomina nam, że Europa to nie tylko instytucje i decyzje, ale także wspólnota kultury, historii i wrażliwości - podkreślił Bielan. 

 

Mówiąc o dziełach Tomaszewskiego ocenił, że "jego prace wyróżniają się silnym ładunkiem emocjonalnym oraz bogatą symboliką".

 

Dawid Kryska / polsatnews.pl
