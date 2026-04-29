"Pomimo regulaminu przedsiębiorstwa Meta, który określa minimalny wiek bezpiecznego dostępu do Instagrama i Facebooka na 13 lat, środki wprowadzone przez firmę w celu egzekwowania tych ograniczeń nie wydają się skuteczne" - napisano w komunikacie Komisji Europejskiej.

Facebook i Instagram przedmiotem unijnego śledztwa. Nieskuteczne zabezpieczenia

KE zauważyła, że dzieci mogą z łatwością uzyskać dostęp do platform społecznościowych, wpisując fałszywą datę urodzenia. Trudniejsze jest natomiast zgłoszenie kont osób poniżej 13. roku życia, ponieważ dotarcie do formularza wymaga nawet siedmiu kliknięć (przyjmuje się, że dostęp do najważniejszych funkcji powinien być w zasięgu trzech kliknięć), a ponadto dane użytkownika trzeba wprowadzić w nim ręcznie.

Według unijnego organu Meta naraża nieletnich użytkowników na "doświadczenia nieodpowiednie do ich wieku", a także "zdaje się ignorować" dowody świadczące o negatywnym wpływie mediów społecznościowych na psychikę.

Dane zebrane w Unii Europejskiej wskazują, że dostęp do platform posiada około 10-12 proc. dzieci poniżej 13. roku życia. Komisja wezwała wydawcę Facebooka i Instagrama do ustosunkowania się do raportu lub wdrożenia skutecznych regulacji korzystania z oferowanych usług cyfrowych.

Komisja Europejska grozi Mecie. Stawką są miliardy euro

Jeśli ustalenia KE zostaną ostatecznie zatwierdzone, organ może orzec złamanie unijnych przepisów i zażądać wypłaty do sześciu proc. globalnych przychodów Mety w ramach kary.

Postępowanie w sprawie Facebooka i Instagrama rozpoczęto 16 maja 2024 roku na podstawie analizy raportów Mety, danych wewnętrznych oraz odpowiedzi firmy. W dochodzeniu uczestniczyły organizacje społeczne i eksperci ds. ochrony dzieci. Komisja opiera się na wytycznych DSA z 2025 roku, wskazując na konieczność stosowania skutecznych metod weryfikacji wieku, które jednocześnie nie naruszają prywatności użytkowników.

Śledztwo dotyczy również innych potencjalnych naruszeń, w tym wpływu projektowania interfejsów platform społecznościowych na dzieci - np. mechanizmu uzależniającego i tzw. efektu "króliczej nory", czyli mimowolnego wciągnięcia w śledzenie teorii spiskowych i fake newsów.

