Populacja Wielkiej Brytanii znalazła się w punkcie zwrotnym, ponieważ w 2026 r. liczba zgonów po raz pierwszy będzie większa od liczby urodzeń - przekazał w środę brytyjski dziennik "The Times", powołując się na dane i prognozy opublikowane przez krajowy urząd statystyczny.

Mimo to, po uwzględnieniu migracji, liczebność populacji kraju będzie nieznacznie rosnąć do roku 2034. Od połowy lat 50. XXI wieku zacznie się nieznacznie zmniejszać, choć wcześniejsze prognozy zakładały, że powinna rosnąć aż do roku 2096. Obecnie uważa się, że szczytowym momentem będzie rok 2054 z liczbą ludności sięgająca 72,2 mln.

Charlie McCurdy, ekonomista z fundacji Resolution, zauważył, że także liczba migrantów spada. - Powolny wzrost liczby ludności oznacza także zmniejszenie się liczby pracujących, a co za tym idzie malejące wpływy z podatków - zauważył w wypowiedzi dla "The Times".

Punkt zwrotny w Wielkiej Brytanii. "Uderzy w gospodarkę i zwiększy deficyt"

James Robards, szef działu populacji w krajowym urzędzie statystycznym, podkreślił w rozmowie z dziennikiem, że nowe projekcje odzwierciedlają zarówno spadek migracji netto, jak i obniżający się współczynnik dzietności.

Gazeta przypomniała, że prognozy opierają się na obserwowanych trendach, a wraz z ich zmianą są odpowiednio korygowane. Zmniejszenie do zera salda migracji do Wielkiej Brytanii "uderzy w gospodarkę i zwiększy deficyt" - podkreśliła gazeta.

Saldo migracji - czyli różnica między liczbą osób przenoszących się do Wielkiej Brytanii na stałe a liczbą osób wyjeżdżających - wyniosła w okresie od czerwca 2024 r. do czerwca 2025 r. około 200 tys. osób. Stanowi to spadek o 69 proc. w porównaniu do poprzedniego 12-miesięcznego okresu.

