Jak opisała agencja Reutera, pełniący obowiązki kontrolera Pentagonu Jules Hurst podał tę kwotę podczas przesłuchania przed Komisją Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów, w którym uczestniczyli również sekretarz obrony Pete Hegseth oraz przewodniczący Kolegium Połączonych Sztabów gen. Dan Caine.

ZOBACZ: Iran blisko "bezprecedensowej akcji". Trump wzywa: Niech się opamiętają

Urzędnik przekazał wówczas, że do tej pory wojna w Iranie kosztowała Stany Zjednoczone 25 miliardów dolarów. Największa część tej kwoty, jak podała agencja Reutera, została przeznaczona na amunicję. - Część tej kwoty to oczywiście koszty operacyjne i konserwacyjne oraz wymiana sprzętu - wyjaśnił Hurst.

Urzędnik Pentagonu podał kwotę. Tyle kosztowała Amerykanów wojna w Iranie

Zdaniem agencji Reutera są to najbardziej konkretne szacunki, jakie do tej pory administracja Donalda Trumpa podała w odniesieniu do działań zbrojnych w Iranie. To nie pierwszy raz, kiedy Hurst wypowiadał się na temat kosztów wojny na Bliskim Wschodzie. Podczas marcowego szczytu obronnego w Waszyngtonie zdradził on, że pierwszy tydzień konfliktu kosztował USA około 11 mld dol.

ZOBACZ: Nowa zimna wojna coraz bliżej. USA mają ogromne problemy w Iranie

W późniejszym czasie cytowana przez "Financial Times" Elaine McCusker, była wysoka urzędniczka budżetowa Pentagonu, przekazała, że w ciągu pięciu pierwszych tygodni od rozpoczęcia wojny USA wydały 22,3–31 mld dol. na kampanię przeciwko Iranowi. Jak informował wtedy "FT", od 2,1 do 3,6 mld dol. sięgały koszty uszkodzeń bojowych i wymiany sprzętu.

Konflikt na Bliskim Wschodzie rozpoczął się 28 lutego. Wówczas połączone siły USA i Izraela zbrojnie zaatakowały Iran, a ten niemal natychmiast odpowiedział odwetem. Z czasem konflikt rozszerzył się także na pozostałe kraje regionu, w tym m.in. Liban. 8 kwietnia Teheran i Waszyngton zgodziły się na tymczasowe zawieszenie broni.

