Tyle kosztowała USA wojna z Iranem. Urzędnik Pentagonu podał kwotę
Wojna w Iranie do tej pory kosztowała Stany Zjednoczone 25 miliardów dolarów - poinformowała w środę agencja Reutera, powołując się na Julesa Hursta, urzędnika odpowiedzialnego za finanse Pentagonu. Jak dodano, większość tych pieniędzy przeznaczonych zostało na amunicję.
Jak opisała agencja Reutera, pełniący obowiązki kontrolera Pentagonu Jules Hurst podał tę kwotę podczas przesłuchania przed Komisją Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów, w którym uczestniczyli również sekretarz obrony Pete Hegseth oraz przewodniczący Kolegium Połączonych Sztabów gen. Dan Caine.
Urzędnik przekazał wówczas, że do tej pory wojna w Iranie kosztowała Stany Zjednoczone 25 miliardów dolarów. Największa część tej kwoty, jak podała agencja Reutera, została przeznaczona na amunicję. - Część tej kwoty to oczywiście koszty operacyjne i konserwacyjne oraz wymiana sprzętu - wyjaśnił Hurst.
Zdaniem agencji Reutera są to najbardziej konkretne szacunki, jakie do tej pory administracja Donalda Trumpa podała w odniesieniu do działań zbrojnych w Iranie. To nie pierwszy raz, kiedy Hurst wypowiadał się na temat kosztów wojny na Bliskim Wschodzie. Podczas marcowego szczytu obronnego w Waszyngtonie zdradził on, że pierwszy tydzień konfliktu kosztował USA około 11 mld dol.
W późniejszym czasie cytowana przez "Financial Times" Elaine McCusker, była wysoka urzędniczka budżetowa Pentagonu, przekazała, że w ciągu pięciu pierwszych tygodni od rozpoczęcia wojny USA wydały 22,3–31 mld dol. na kampanię przeciwko Iranowi. Jak informował wtedy "FT", od 2,1 do 3,6 mld dol. sięgały koszty uszkodzeń bojowych i wymiany sprzętu.
Konflikt na Bliskim Wschodzie rozpoczął się 28 lutego. Wówczas połączone siły USA i Izraela zbrojnie zaatakowały Iran, a ten niemal natychmiast odpowiedział odwetem. Z czasem konflikt rozszerzył się także na pozostałe kraje regionu, w tym m.in. Liban. 8 kwietnia Teheran i Waszyngton zgodziły się na tymczasowe zawieszenie broni.
