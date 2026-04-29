Jak zaznaczył Dmitrij Pieskow, cytowany przez Reutera oraz agencję TASS, Rosja ma nadzieję, że mimo decyzji Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz aktualnych zawirowań na światowych rynkach energii organizacja OPEC+ będzie dalej funkcjonować. Rzecznik Kremla dodał także, że władze na Kremlu szanują wolę ZEA i mają nadzieję na kontynuowanie dialogu z tym państwem, jednocześnie nie zamierzając opuścić grupy.

Pieskow zaznaczył przy tym, że Abu Zabi nie informowało ani "nie ostrzegło" Moskwy o swoich planach. - To suwerenna decyzja Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Szanujemy tę decyzję - zapewnił.

Rosyjski polityk opisywał, że mimo decyzji ZEA OPEC+ pozostaje "ważną organizacją", zwłaszcza w obliczu trwających zawirowań na światowych rynkach energetycznych. - Ten format znacząco pomaga, powiedzmy, minimalizować wahania na rynkach energii i umożliwia ich stabilizację - kontynuował Pieskow.

ZEA wycofały się z OPEC. "Nie ostrzegły Moskwy"

OPEC jest organizacją krajów eksportujących ropę naftową. Należą do niej m.in. Iran, Irak, Kuwejt, Nigeria i Wenezuela. OPEC+ jest z kolei rozszerzeniem tego sojuszu. Rosja jest członkiem grupy państw OPEC+ i koordynuje swoją politykę z członkami OPEC.

Władze w Abu Zabi ogłosiły we wtorek, iż opuszczają organizację OPEC oraz grupę OPEC+. Minister energetyki ZEA, Suhail Mohamed al-Mazrouei, wytłumaczył w rozmowie z agencją Reutera, że decyzja o opuszczeniu OPEC była wynikiem "wnikliwej analizy obecnej i przyszłej polityki związanej z poziomem produkcji".

Polityk podkreślił przy tym, że decyzja ta została podjęta niezależnie i nie była konsultowana z innymi krajami. Jak podkreśla Reuter, ZEA były czwartym co do wielkości producentem ropy naftowej w grupie OPEC+. Zdaniem agencji niedawny ruch ZEA stanowi "cios" dla całej formacji, zadany w obliczu trwającego kryzysu energetycznego, wywołanego wojną w Iranie.

Ceny ropy spadną? Rosyjski minister zapowiada, nawiązuje do ruchu ZEA

Rosyjski minister finansów Anton Siłuanow oświadczył w środę, że decyzja ZEA o opuszczeniu OPEC doprowadzi do wzrostu produkcji ropy przez kraje naftowe.

- Słyszymy dziś, że jeden z krajów, Zjednoczone Emiraty Arabskie, opuszcza OPEC. Co to oznacza? Oznacza to, że państwo to może produkować tyle ropy, ile pozwalają jego moce wydobywcze i wprowadzać ją na rynek - stwierdził.

Siłuanow dodał, że "jeżeli kraje OPEC będą prowadzić nieskoordynowaną politykę (po wyjściu ZEA) i produkować tyle ropy, na ile pozwalają ich możliwości, ceny odpowiednio spadną". Zaznaczył przy tym, że obecnie ceny ropy pozostają wysokie m.in. z powodu blokady cieśniny Ormuz, przez którą przed rozpoczęciem wojny w Iranie przepływało ok. 20 proc. światowej ropy i skroplonego gazu ziemnego.

