Przedstawiciele japońskiego MSZ określili zgodę Iranu na wtorkowy rejs mianem "sukcesu dyplomatycznego”. Według oficjalnych komunikatów rządu w Tokio strona japońska nie zapłaciła za tranzyt.

W negocjacje bezpośrednio zaangażowany był szef dyplomacji Toshimitsu Motegi, który o gwarancje bezpieczeństwa zabiegał w rozmowach ze swoim irańskim odpowiednikiem, Abbasem Aragczim. Fakt przepłynięcia jednostki potwierdziły również irańskie media państwowe.

Transport surowca przez cieśninę Ormuz

Idemitsu Maru, pływający pod banderą Panamy, transportuje około 2 mln baryłek ropy naftowej pobranej w Arabii Saudyjskiej. Według danych systemu MarineTraffic jednostka zmierza do portu w Nagoi, gdzie ma dopłynąć w połowie maja. Właściciel statku, koncern Idemitsu Kosan, odmówił komentarza w tej sprawie, powołując się na względy bezpieczeństwa.

Ruch w cieśninie Ormuz pozostaje niemal całkowicie wstrzymany od 28 lutego 2026 roku, kiedy USA i Izrael rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Japońskie władze podkreślają, że mimo sukcesu Idemitsu Maru, kryzys trwa, a inne jednostki nadal nie mogą swobodnie korzystać ze szlaku.

Japonia sprowadza z Bliskiego Wschodu 90 proc. zużywanej ropy, jednak rząd premierki Sanae Takaichi zapewnia, że dzięki alternatywnym źródłom dostaw nie ma konieczności wprowadzania ograniczeń zużycia energii.

Cieśnina Ormuz "niezamknięta" dla wszystkich

Mimo oficjalnego zamknięcia szlaku, w ciągu ostatniej doby przez cieśninę Ormuz przepłynęło co najmniej siedem statków, głównie masowców. Dane satelitarne potwierdzają, że blokada nie jest całkowicie szczelna - tylko w miniony piątek przez amerykańskie posterunki przedostało się około czterech milionów baryłek irańskiej ropy. Od momentu nałożenia restrykcji 13 kwietnia, amerykańska armia zmusiła do odwrotu 37 jednostek, jednak część transportów nadal dociera do odbiorców.

Iran stosuje selektywne podejście do blokady, czego przykładem jest bezproblemowe przepłynięcie superjachtu Nord należącego do rosyjskiego miliardera Aleksieja Mordaszowa. Przed wybuchem wojny 28 lutego przez Ormuz przepływało średnio 140 statków dziennie.

