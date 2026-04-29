Śmierć turysty po ukąszeniu węża. Tragedia w egipskim hotelu
57-letni turysta z Niemiec został ukąszony w nogę przez węża podczas pokazu zaklinacza węży w kurorcie w Hurghadzie. Mężczyzna zmarł wkrótce potem w szpitalu - informuje dziennik "Bild". Śledztwo w sprawie prowadzą niemieccy śledczy we współpracy z egipskimi władzami.
Z dotychczasowych ustaleń wynika, że na początku kwietnia 57-latek wraz z rodziną uczestniczył w pokazie węży w jednym z kurortów w Hurghadzie.
Zaklinacz węży owinął gościom wokół szyi dwa węże, najprawdopodobniej kobry. Następnie miał pozwolić jednemu z węży, by wpełznął pod spodnie turysty z Bawarii. W tym momencie wąż miał go ugryźć.
Mężczyzna wykazywał wyraźne objawy zatrucia; konieczna była reanimacja. Niestety, turysta zmarł wkrótce w szpitalu.
Sprawą zajmują się obecnie również niemieccy śledczy. Jak poinformował rzecznik policji w Kempten, dochodzenie jest prowadzone we współpracy z egipskimi władzami.
Rzecznik policji poinformował, że śledztwo toczy się w sprawie, a nie przeciwko konkretnej osobie. Służby wciąż czekają też na wyniki badań toksykologicznych.
