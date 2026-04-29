Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował w środowym komunikacie o zarzutach wobec sklepów Black Red White, Żabka Nano, Peek & Cloppenburg. Sieci te, według kontrolerów, miały nie zamieszczać na etykietach cenowych informacji o najniższej cenie, która obowiązywała w okresie 30 dni przed obniżką.

UOKiK przeprowadził inspekcję, w ramach której weryfikacji poddano 454 etykiety cenowe oraz informacje na plakatach, banerach, ulotkach sieci salonów meblowych Black Red White. Na przykładzie tej sieci sklepów stwierdzone zostały nieprawidłowości, polegające na braku informacji o najniższej cenie, która obowiązywała w okresie 30 dni przed obniżką, "a także wprowadzania w błąd co do korzyści cenowej jaką konsument może uzyskać, kupując dany produkt".

"Przykładowo: Aktualna cena promocyjna: 989 zł, cena przekreślona: 1439 zł. Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 899 zł. Cena promocyjna powinna być niższa niż najniższa cena z 30 dni przed obniżką - wtedy faktycznie możemy mówić o korzyści cenowej z promocji. W sytuacji, gdy tak nie jest, komunikat o 'promocji' ma charakter wprowadzający w błąd i jest niezgodny z prawem" - tłumaczy UOKiK.

Kontrole objęły także sieć Peek & Cloppenburg. W tym przypadku Inspekcja Handlowa poddała analizie 240 wywieszek cenowych. Wyniki kontroli wykazały, iż konsument nie był informowany o najniższej cenie, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. "Zgodnie z prawem, na wywieszce produktu w obniżonej cenie, musi się pojawić jego aktualna cena oraz ta, która była najniższą w okresie 30 dni przed obniżką. Obie ceny powinny być przedstawione w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający ich porównanie" - przypomina Urząd.

Kontroli poddano również bezobsługowe sklepy Żabka Nano. UOKiK uznał, że Żabka Polska w materiałach reklamowych dotyczących oferty w sklepach Żabka Nano nie publikuje wymaganej prawem informacji o najniższej cenie, która obowiązywała w okresie 30 dni przez obniżką. Zamiast tego sklepy odnoszą się się do parametru "najniższej maksymalnej z cen", a konsumenci zachęcani są do zrobienia zakupów.

"W materiałach reklamowych opracowanych przez Żabka Polska i dotyczących oferty w sklepach Żabka Nano obok zdjęcia produktu pojawia się w czerwonym kółku cena promocyjna napisana większą czcionką, poniżej cena wyższa przekreślona z gwiazdką. Gwiazdka odsyła do sporządzonego drobną czcionką tekstu w dolnej części reklamy, który przykładowo informuje, że przekreślona cena 'jest najniższą maksymalną z cen obowiązujących 30 dni przed promocją. Najniższe ceny w poszczególnych sklepach są podane na cenówkach przy towarach'" - czytamy w komunikacie UOKiK.

Każdemu z przedsiębiorców grozi kara finansowa do 10 proc. rocznego obrotu. Jest to konsekwencja naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

Zamieszczanie informacji o najniższej cenie, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, jest koniecznością, co wynika z ustawy wdrażającej przepisy unijnej dyrektywy Omnibus. Mimo to - jak podkreśla UOKiK - "zdarzają się przypadki nieprawidłowego prezentowania promocji".

- Prawo do informacji to podstawowe prawo konsumenta - powiedział Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny. - Klient musi wiedzieć, co kupuje i za ile, a gdy produkt jest przeceniony - obowiązkiem sklepu jest podanie najniższej ceny obowiązującej w okresie 30 dni przed obniżką. Analiza UOKiK wykazuje, że nie zawsze tak się dzieje - dodał.

Chróstny zaznaczył, że "nieprawidłowe oznaczanie obniżek lub jego brak utrudnia porównanie cen i powoduje, że konsument nie może ocenić, czy ma do czynienia z rzeczywistą promocją i czy zakup jest dla niego korzystny".

