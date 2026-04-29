We wtorek po godzinie 19.00 grupa sześciu turystów z Holandii wezwała pomoc z rejonu Krzesanicy. Wyczerpani wędrowcy, którzy wyruszyli z Doliny Pięciu Stawów Polskich, nie byli w stanie kontynuować marszu i zostali przetransportowani śmigłowcem do Zakopanego.

W trakcie wyprawy od grupy odłączył się 43-letni mężczyzna, który samotnie schodził w kierunku słowackiej strony Tatr. Poszukiwania prowadzili ratownicy Horskiej Zachrannej Służby (HZS) w Dolinie Cichej i Tomanowej. Holender został odnaleziony nad ranem w szałasie pasterskim. Mężczyzna był w dobrym stanie i po odpoczynku w bazie ratowników wrócił do Zakopanego.

ZOBACZ: Śmierć turysty po ukąszeniu węża. Tragedia w egipskim hotelu

Akcja TOPR na Gładkiej Przełęczy

Równolegle ratownicy TOPR interweniowali na Gładkiej Przełęczy, gdzie utknęło pięciu turystów z Ukrainy. Ze względu na zmrok w akcji nie mógł wziąć udziału śmigłowiec, dlatego pięciu ratowników sprowadzało grupę pieszo. Turyści, którzy nie byli przygotowani do trudnych warunków wysokogórskich, dotarli bezpiecznie do Zakopanego około godziny 3.30 nad ranem.

Tatrzański Park Narodowy ostrzega, że powyżej górnej granicy lasu nadal zalega duża ilość śniegu, który rano jest twardy, a po południu staje się mokry i przepadający. Obecnie obowiązuje pierwszy, niski stopień zagrożenia lawinowego. Poruszanie się w takich warunkach wymaga doświadczenia oraz posiadania specjalistycznego sprzętu, w tym raków, czekana i lawinowego ABC.

