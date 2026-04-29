Radosław Sikorski poinformował w swoim środowym wpisem, iż odbył rozmowę z ministrem spraw zagranicznych Iranu, Abbasem Aragczim. Określił on przebytą dyskusję mianem "dobrej", nie zdradzając jednak jej szczegółów.

Wpis Sikorskiego sugeruje, że mógł rozmawiać ze swoim irańskim odpowiednikiem m.in. na temat perspektyw zakończenia wojny w Iranie. "Ochrona cywilów, dążenie do pokoju w regionie oraz otwarcie cieśniny Ormuz są dla Polski kwestiami priorytetowymi" - zapewnił minister.

Szef polskiego MSZ dodał przy tym, że jego rozmowa z Aragczim to dowód na to, że "nasza dyplomacja działa". Jak doda, "pomimo trudnej sytuacji" ambasada Polski w Teheranie pozostaje otwarta.

Niepokoje na Bliskim Wschodzie. Trwa blokada cieśniny Ormuz, cierpi gospodarka

Rozmowa między Sikorskim a Aragczim odbyła się w obliczu trwających niepokojów w cieśninie Ormuz. Wojna w Iranie wybuchła 28 lutego. Niedługo później reżim w Teheranie zdecydował się na zamknięcie cieśniny, co wywołało niepokoje na globalnych rynkach. W normalnych warunkach tym szlakiem przepływało ok. 20 proc. światowej ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego.

Od 13 kwietnia trwa amerykańska blokada cieśniny, która dotyczy statków wpływających do irańskich portów i z nich wypływających. Zgodnie z poniedziałkowymi doniesieniami portalu Axios, reżim w Teheranie miał przedstawić Stanom Zjednoczonym propozycję zakończenia wojny i ponownego otwarcia żeglugi w cieśninie Ormuz. Plan ten zakładał przedłużenie zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie oraz przesunięcie na później rozmów dotyczących programu nuklearnego Iranu.

"Irańskie siły zbrojne uważają, że cierpliwość ma swoje granice i skończy się, jeśli Waszyngton utrzyma nielegalną blokadę morską wokół cieśniny Ormuz" - przekazała irańska stacja, powołując się na anonimowe źródło, według którego jeśli amerykański "upór i złudzenia będą trwać nadal", a warunki Iranu zostaną odrzucone, to "wróg powinien spodziewać się innej rychłej odpowiedzi na trwającą blokadę morską, którą można porównać do bandytyzmu morskiego".

Agencja Reutera podała, że Donald Trump rozmawiał z korporacjami naftowymi o metodach mających umożliwić przedłużenie blokady Iranu przez najbliższe miesiące, jeśli będzie taka konieczność. Wcześniej dziennik "The Wall Street Journal" przekazał, że prezydent USA polecił swoim doradcom przygotować się na przedłużoną blokadę irańskich portów.

W środę amerykański przywódca opublikował na swoim profilu na platformie Truth Social wpis, w którym stwierdził, że władze w Teheranie "nie wiedzą, jak podpisać nienuklearne porozumienie". Wezwał przy tym reżim w Teheranie do "szybkiego opamiętania się". Do wpisu dołączona została grafika, na której widać Trumpa z karabinem na tle eksplozji, z podpisem "No more mr. Nice Guy" (koniec z miłym gościem - red.).

Mimo oficjalnego zamknięcia cieśniny Ormuz, od jakiegoś czasu pojawiają się doniesienia o statkach, którym udało się ją przepłynąć. Najnowsze doniesienia mówią o tym, że bez uiszczania opłat na rzecz Iranu szlak zdołał pokonać japoński supertankowiec Idemitsu Maru. Jest to pierwsza jednostka należąca do japońskiej rafinerii, która od momentu rozpoczęcia wojny na Bliskim Wschodzie przepłynęła przez Ormuz.

