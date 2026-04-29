Seria brutalnych ataków nad Wartą. Zatrzymano kilku sprawców

Pierwsze zgłoszenie o napadzie policjanci otrzymali pod koniec marca. Grupa młodych mężczyzn zaatakowała wtedy swojego rówieśnika przy moście Rocha, kradnąc mu pieniądze, papierosy i szalik. Ofiara doznała licznych obrażeń twarzy, w tym złamania oczodołu.

Analiza nagrań wykazała, że ta sama grupa w ciągu kilku dni atakowała również innych przechodniów, m.in. raniąc kobietę rzuconą butelką.

ZOBACZ: Skomplikowane akcje ratunkowe w Tatrach. Dotarli do turysty w szałasie

Pięciu podejrzanych zatrzymanych za ataki nad Wartą

Kluczem do rozbicia grupy okazał się miejski monitoring oraz praca operacyjna kryminalnych ze Starego Miasta. - Pomocne były bardzo w tych działaniach operacyjnych kamery z monitoringu. One pozwoliły nam wytypować grupkę podejrzanych. Zostali oni zatrzymani niedawno. Wszyscy są tymczasowo aresztowani - powiedział Polsat News mł. insp. Andrzej Borowiak z KWP w Poznaniu.

- Okazało się, że są to koledzy i znajomi zarówno ze Starego Miasta, okolicznych dzielnic, jak i podpoznańskich miejscowości. Praktycznie każdy z nich miał jakieś notowania w rejestrach policyjnych, najczęściej dotyczyły one spraw narkotykowych - dodał Borowiak.

ZOBACZ: Powstanie nowa jednostka policji. "Wyzwanie obecnych czasów"



Okolice Wartostrady (drogi pieszo-rowerowej w dolinie rzeki Warty) to popularne miejsce rekreacji, jednak po ostatnich wydarzeniach bezpieczeństwo w tym rejonie budzi mieszane uczucia.

- Zdarzają się ludzie, którzy siedzą i piją tu piwo. Nic więcej tutaj nie widziałem - przyznał jeden z mieszkańców w rozmowie z Polsat News.

Inny rozmówca dodał: - Jak robiło się ciepło, zdarzało mi się przejeżdżać w tych okolicach rowerem. Starałem się nie zatrzymywać, ale nie miałem też takiej sytuacji, żeby ktoś zaczął mnie celowo atakował czy zaczepiał.



Podejrzani to mężczyźni w wieku od 20 do 30 lat. Usłyszeli już zarzuty udziału w pobiciu oraz rozboju, a jeden z nich odpowie dodatkowo za posiadanie narkotyków. Grozi im do 15 lat więzienia.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni