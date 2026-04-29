- Oskarżony nie tylko starał się utrudnić prokuratorom legalne wykonanie nakazów (aresztowania - red.), ale też wydawał nielegalne polecenia funkcjonariuszom prezydenckiej ochrony, próbując wykorzystać ich w charakterze prywatnych ochroniarzy - podał sędzia w uzasadnieniu.

Wspomniany stan wojenny został ogłoszony w grudniu 2024 roku podczas orędzia w telewizji, w którym prezydent wskazywał zagrożenie ze strony Korei Północnej i "sił antypaństwowych". Po około sześciu godzinach został zniesiony przez ustawodawców na nadzwyczajnym posiedzeniu.

Zamach stanu w Korei Południowej. Jun Suk Jeol w ogniu oskarżeń

W styczniu sąd niższej instancji wymierzył Junowi Suk Jeolowi pierwszy wyrok w sprawie wykorzystania przez niego służb ochrony państwa do zablokowania własnego aresztowania. Wówczas były prezydent Korei Południowej został skazany na pięć lat pozbawienia wolności, od czego odwołały się obie strony.

Obrona twierdziła, że nakazy aresztowania Juna w związku z dochodzeniem w sprawie próby wprowadzenia przez niego stanu wojennego pod koniec 2024 r. opierały się na nielegalnym śledztwie. Prokuratura domagała się zaostrzenia wyroku do 10 lat pozbawienia wolności.

Sąd apelacyjny w Seulu orzekł w środę wyrok o dwa lata wyższy. Jednocześnie uznał 65-letniego polityka winnym zarzutów, z których został wcześniej częściowo oczyszczony. Chodzi m.in. o zwołanie posiedzenia rządu w niepełnym składzie, by ogłosić stan wojenny, z naruszeniem konstytucyjnych uprawnień dziewięciu ministrów do udziału w obradach. Chodzi też o wydanie instrukcji służbowych nakazujących rozpowszechnianie w mediach fałszywych zapewnień, jakoby prezydent nie miał zamiaru obalać porządku demokratycznego.

Prawnicy byłego prezydenta zapewnili w rozmowie z reporterami agencji AFP, że odwołają się od decyzji do Sądu Najwyższego.

Osiem procesów w sprawie byłego prezydenta Korei Południowej

Sprawa, do której wrócono w środę, to jeden z ośmiu procesów karnych, przed którymi stanął Jun Suk Jeol od czasu usunięcia go z funkcji prezydenta w kwietniu zeszłego roku. Polityk od lipca zeszłego roku przebywa w więzieniu, natomiast od lutego bieżącego roku odsiaduje dożywocie za organizowanie i kierowanie powstaniem związanym z wprowadzonym stanem wojennym w 2024 roku.

W miniony piątek w jednym z postępowań południowokoreańska prokuratura zażądała dla Juna dodatkowej kary 30 lat więzienia za działania na korzyść wroga, zarzucając mu wysłanie w 2024 r. wojskowych dronów nad terytorium Korei Północnej, w celu sprowokowania reżimu w Pjongjangu.

Była pierwsza dama Kim Keon Hi również przebywa w więzieniu. We wtorek seulski sąd apelacyjny skazał ją na karę czterech lat więzienia za oszustwa giełdowe i przyjęcie korzyści majątkowej. W pierwszej instancji usłyszała wyrok roku i ośmiu miesięcy pozbawienia wolności.

