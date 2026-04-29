Putin rozmawiał z Trumpem. Zdecydowane słowa o próbie zamachu

Władimir Putin i Donald Trump zakończyli trwającą ponad 1,5 godziny rozmowę telefoniczną - poinformował Uszakow, cytowany przez agencję Reutera. Kremlowski doradca nazwał ją "przyjazną i profesjonalną".

Prezydent Stanów Zjednoczonych potwierdził, że rozmawiał z Putinem.

- Mamy za sobą dobrą rozmowę, znam go bardzo długo - powiedział.

Rozmowa Putina z Trumpem. "Przyjazna i profesjonalna"

Przywódcy Rosji i Stanów Zjednoczonych rozmawiali - według słów Uszakowa - m.in. na temat sytuacji w Iranie. Rosyjski przywódca miał poprzeć decyzję Trumpa o przedłużeniu zawieszenia broni.

- Władimir Putin uważa, że ​​decyzja Donalda Trumpa o przedłużeniu zawieszenia broni z Iranem jest słuszna, gdyż zapewni szansę do negocjacji i pomoże w ustabilizowaniu sytuacji - relacjonował Uszakow.

- Putin powiedział, że może pomóc z programem wzbogacania uranu Iranu, wolałbym żeby pomógł zakończyć wojnę w Ukrainie - skomentował amerykański prezydent.

Wśród tematów była także trwająca wojna w Ukrainie. Trump miał stwierdzić, że wierzy iż zawarcie porozumienia pokojowego jest blisko. Zareagował też pozytywnie na pomysł Putina, który chce zawieszenia broni na 9 maja, obchodzony w Rosji jako Dzień Zwycięstwa z powodu zakończenia II wojny światowej.

- Zasugerowałem Putinowi mały rozejm w Ukrainie, on może to zrobić - stwierdził prezydent USA.

Święto upamiętnia zwycięstwo stalinowskiego ZSRR nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, jak w Moskwie określa się tę część II wojny światowej, w której ZSRR walczył po stronie koalicji antyhitlerowskiej (1941-45).

