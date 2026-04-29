Tłumy żegnały w środę Łukasza Litewkę. Tragicznie zmarły polityk Lewicy zginął w wypadku w minionym tygodniu. Podczas państwowych uroczystości pogrzebowych padło wiele wzruszających słów.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślał, że zmarły był przede wszystkim dobrym i niezależnym człowiekiem, który żył dla innych - zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt. - Był oddany ludziom i sprawom. To on określał, co jest ważne, a co nieważne. Jednoczył ludzi. Potrafił zgromadzić wokół siebie osoby o różnych poglądach nawet po śmierci - mówił Czarzasty.

Pogrzeb Łukasza Litewki. Włodzimierz Czarzasty: Ludzie go kochali

Marszałek podkreślił, że "ludzie go kochali, ludzie mu wierzyli i widzieli w nim szansę na ratunek". - Jak nikt nie mógł pomóc, to wierzyli, że Łukasz pomoże. Często był ostatnią szansą na życie, na ich życie, na życie ich dzieci - mówił polityk, zwracając się do rodziny z zapewnieniem, że Łukasz Litewka był bliski tysiącom osób.

Osobiste pożegnanie wygłosili również przyjaciele zmarłego, którzy wspomnieli codzienną relację i wspólną pasję m.in. do sportu. - Najdroższy przyjacielu Łukaszu. Dzisiaj rano czekałem na twój telefon. Domyślam się, że powiedziałbyś o tym, że ten wczorajszy mecz w Paryżu to powinien być finał Ligi Mistrzów. Rzuciłbyś paroma żartami, jak to miałeś w zwyczaju każdego dnia. Czekałem na ten twój poranny telefon, ale niestety zamiast tego jest bolesna cisza i ogromna pustka, której chyba niczym nie zapełnimy - wyznał bliski kolega Łukasza Litewki.

W imieniu współpracowników i przyjaciół odczytano list. "W ubiegły czwartek nasz świat się zawalił. Stoimy bezradni, zdezorientowani i nie potrafimy znaleźć słów, które mogłyby w najmniejszym stopniu oddać skalę rozpaczy. Ktoś tak nagle i brutalnie wyrwał kawałek naszego wspaniałego świata. Straciliśmy kogoś absolutnie wyjątkowego, o tym rzadkim błysku w oczach. Człowieka o niezwykłych pokładach empatii, który nasze szczęście stawiał ponad swoje" - napisali bliscy.

Ostatnie pożegnanie Łukasza Litewki. "Dziękujemy, że wybrałeś właśnie nas"

Przyjaciele obiecali, że dzieło Łukasza będzie kontynuowane. "Dzisiaj wszyscy jesteśmy twoim Teamem Litewka, twoimi przyjaciółmi i bliskimi. I nadal nimi będziemy, bo cię kochamy. Dziękujemy, Łukasz, że wybrałeś właśnie nas. To było jedno z najpiękniejszych, co mogło nas spotkać. Żegnaj przyjacielu" - zakończono w poruszającym liście. W kościele rozległy się brawa.

Do śmiertelnego potrącenia Łukasza Litewki doszło w Dąbrowie Górniczej, gdy poseł poruszał się rowerem. Prokuratura postawiła już zarzuty kierowcy samochodu, który brał udział w zdarzeniu. Mężczyzna odpowie za nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi mu do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Prezydent Karol Nawrocki odznaczył już pośmiertnie Łukasza Litewkę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pogrzeb Łukasza Litewki miał charakter państwowy. Wśród najwyższych przedstawicieli Polski pojawili się na nim m.in. prezydent Karol Nawrocki wraz z pierwszą damą Martą, premier Donald Tusk, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat.

