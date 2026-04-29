Według badania CBOS w kwietniu - w porównaniu z poprzednim miesiącem - odsetek pozytywnych ocen działalności prezydenta Nawrockiego zmniejszył się o 5 punktów procentowych, z 50 proc. do 45 proc. Jednocześnie o 6 punktów procentowych wzrosła liczba ocen negatywnych – z 38 proc. do 44 proc.

Spadek poparcia dla Karola Nawrockiego

"Tym samym niemal całkowicie zanikła wcześniejsza przewaga opinii przychylnych nad krytycznymi, oceny te obecnie praktycznie się równoważą" - wskazał CBOS w komentarzu do badania.

Z sondażu wynika, że pozytywne oceny działalności prezydenta Nawrockiego najczęściej deklarują zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości (91 proc. ocen pozytywnych w tej grupie) oraz obu Konfederacji, osoby młode i w średnim wieku do 44 lat, a także osiągający niższe dochody do 2999 zł miesięcznie. Negatywne oceny działalności prezydenta Nawrockiego częściej wyrażają zaś wśród zwolenników Koalicji Obywatelskiej (92 proc. ocen negatywnych w tej grupie), ankietowanych w wieku ponad 65 lat i osiągających najwyższe dochody - ponad 6 tys. miesięcznie.

Obecnie jednak - jak zauważyła sondażownia - opinie o działalności głowy państwa są bardzo podzielone. "Analiza w czasie pokazuje, że po relatywnie wysokich notowaniach prezydenta w ciągu ostatniego półrocza – kiedy odsetek ocen pozytywnych utrzymywał się na poziomie 50 proc. – aktualnie obserwujemy ich spadek. Kwietniowy wynik należy do najsłabszych w całym dotychczasowym okresie jego urzędowania" - napisano w komentarzu do wyników badania.

Rosną pozytywne oceny Sejmu i Senatu

Z kolei, jak zaznaczył CBOS, kwietniowe badanie przyniosło poprawę w ocenach działalności zarówno Sejmu, jak i Senatu. W odniesieniu do Sejmu - pozytywnie oceniło izbę w kwietniu 37 proc. badanych, zaś negatywnie 48 proc., kolejne 15 proc. nie miało zdania. W porównaniu z marcem liczba wskazań pozytywnych wzrosła o 6 punktów procentowych, a negatywnych spadła o 5 punktów procentowych.

Natomiast w odniesieniu do Senatu - pozytywnie oceniło go 38 proc. badanych, 36 proc. negatywnie, zaś 26 proc. nie miało zdania. W tym przypadku, w porównaniu z marcem liczba wskazań pozytywnych przyrosła o 4 punkty procentowe, zaś negatywnych zmalała o 3 punkty procentowe.

W przypadku obu izb parlamentu pozytywne oceny częstsze są wśród zwolenników Koalicji Obywatelskiej, mieszkańców dużych miast i osób lepiej sytuowanych, zaś negatywne wśród wyborców PiS i obu Konfederacji, mieszkańców wsi i małych miast o niskich dochodach.

"Zarówno w przypadku Sejmu, jak i Senatu obserwujemy powrót do notowań zbliżonych do tych rejestrowanych w listopadzie 2025 roku. Szczególnie w odniesieniu do Sejmu widoczne jest zmniejszenie dystansu między ocenami pozytywnymi a negatywnymi, co może świadczyć o poprawie jego wizerunku" - skomentował CBOS.

Prezydent liderem rankingu zaufania

Z innego sondażu przeprowadzonego przez CBOS wynika jednak, że prezydent Karol Nawrocki pozostaje liderem rankingu zaufania do polityków. Głowie państwa ufa 49 proc. badanych.

"Jeśli chodzi o zaufanie społeczne nadal pozostaje on na pierwszym miejscu (49 proc. głosów zaufania), jednak jego przewaga nad konkurentami jest w tej klasyfikacji już tylko symboliczna" - podkreśla CBOS. W kwietniu zaufanie do prezydenta zadeklarowało 49 proc. badanych, czyli o 3 pkt proc. mniej niż w marcowym badaniu. Równocześnie o 3 pkt proc. - do 38 proc. - wzrósł odsetek badanych wyrażających brak zaufania do prezydenta.

Na drugim miejscu w badaniu znaleźli się szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef MSZ Radosław Sikorski, którym ufa po 48 proc. respondentów (czyli o kolejno 2 pkt proc. i 4 pkt proc. więcej niż w marcu). Kosiniakowi-Kamyszowi nie ufa 26 proc. badanych (1 pkt proc. więcej niż w marcu), zaś Sikorskiemu 31 proc. (1 pkt proc. mniej).

Kolejnym politykiem cieszącym się największym zaufaniem jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (KO), wobec którego zaufanie wyraża 45 proc. badanych, czyli o 2 pkt proc. więcej niż w ostatnim badaniu. Nie ufa mu 37 proc. respondentów (o 4 pkt proc. mniej niż w marcu).

Czwarte miejsce zajął premier Donald Tusk z zaufaniem 42 proc. badanych (wynik o 4 pkt proc. lepszy niż w marcu). Nieufność wobec premiera deklaruje 44 proc., co stanowi spadek także o 4 pkt proc.

Ponad Połowa Polaków nie ufa Jarosławowi Kaczyńskiemu

Kolejnym politykiem w rankingu jest wicemarszałek Sejmu, współlider Konfederacji Krzysztof Bosak, któremu ufa 38 proc. badanych - jest to wynik o 1 pkt proc. lepszy niż w marcu. Bosakowi nie ufa 32 proc. respondentów (wzrost o 1 pkt proc.).

Szóste miejsce zajął marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z zaufaniem 36 proc. respondentów (wzrost o 5 pkt proc.). Liderowi Lewicy nie ufa zaś 34 proc. badanych (mniej o 1 pkt proc. względem marca).

Siódmy w rankingu współlider Konfederacji Sławomir Mentzen cieszy się z kolei zaufaniem 34 proc. badanych, czyli o 1 pkt proc. mniej względem ostatniego badania. Brak zaufania do Mentzena deklaruje 43 proc. respondentów (wzrost o 3 pkt proc.).

Ósme miejsce zajęli ex aequo minister sprawiedliwość Waldemar Żurek oraz marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z zaufaniem 32 proc. badanych. W ich przypadku odnotowano wzrost zaufania o 4 pkt proc. względem marcowego badania. Żurkowi nie ufa 26 proc. (bez zmian), zaś Kidawie-Błońskiej 29 proc. respondentów (także bez zmian).

Zarówno lider partii Razem Adrian Zandberg, jak i wiceprezes PiS, były premier Mateusz Morawiecki mogą liczyć na zaufanie 31 proc. ankietowanych (wynik bez zmian w przypadku obu polityków). Zandbergowi nie ufa 25 proc. (bez zmian), zaś Morawieckiemu 51 proc. (wzrost o 2 pkt proc.).

Pierwszą dziesiątkę rankingu zamyka prezes PiS Jarosław Kaczyński z zaufaniem 27 proc. respondentów (bez zmian względem marca). Nie ufa mu zaś 58 proc. badanych (wzrost o 2 pkt proc.), co sprawia, że zajmuje drugie miejsce w rankingu negatywnych wskazań.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni