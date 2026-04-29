- Serdecznie pozdrawiam Polaków. Dziś, w rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu w Dachau, obchodzicie Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, (które miało miejsce - red.) w czasie II wojny światowej. Przyzywajcie wstawiennictwa biskupów, kapłanów i kleryków - męczenników totalitaryzmów XX wieku. Niech orędują szczególnie za młodymi, by odważnie odpowiadali na boże wezwanie. Wszystkim wam błogosławię! - powiedział Leon XIV.

Watykan. Leon XIV zwrócił się do Polaków

Papież Leon XIV podkreślił, że świadectwo tych, którzy trafili do obozu w Dachau może być źródłem duchowej siły i inspiracją do wiernego podążania ewangelią. To kolejny raz, kiedy obecna głowa Kościoła katolickiego odnosi się niepochlebnie do władz autokratycznych.

W audiencji papieskiej wzięło udział około tysiąca pielgrzymów z Polski - informuje Vatican News.

Niemiecki obóz koncentracyjny w Dachau został wyzwolony przez armię amerykańską 29 kwietnia 1945 roku. Według Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) w latach 1939-1945 zesłano do niego łącznie 2794 zakonników, diakonów i księży, z czego 1773 pochodziło z Polski.

"Niemcy zamęczyli w KL Dachau ogółem 1034 duchownych, w tym aż 868 Polaków" - podaje IPN. Vatican News zauważa, że część z duchownych ginęła z powodu nieludzkich warunków pobytu w obozie; głodowali i cierpieli na różne choroby.

IPN wyjaśnia, że z uwagi na narodowość polscy duchowni byli zaliczani do więźniów politycznych. Zakazywano im modlitw, sprawowania mszy i innej posługi duszpasterskiej. W 2002 roku Episkopat Polski ustanowił 29 kwietnia dniem Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni