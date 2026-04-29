Główne uroczystości, których organizatorem jest Kancelaria Sejmu, rozpoczną się o godzinie 13.30 mszą świętą w kościele pw. św. Joachima w Sosnowcu pod przewodnictwem biskupa Artura Ważnego. Po nabożeństwie kondukt żałobny przejdzie na Cmentarz Parafialny przy ul. Zuzanny.

W uroczystościach pogrzebowych posła Łukasza Litewki udział wezmą Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką. W związku z datą ceremonii, prezydent skrócił wizytę w Republice Chorwacji, gdzie uczestniczył w XI Szczycie oraz Forum Biznesu Inicjatywy Trójmorza. Spodziewany jest również udział premiera Donalda Tuska.

Prywatny charakter uroczystości pogrzebowych Łukasza Litewki i apel bliskich

Zgodnie z wolą rodziny, zarówno liturgia, jak i pochówek odbędą się bez udziału mediów, a liczba miejsc w świątyni zostanie ograniczona do osób osobiście zaproszonych.

Kancelaria Sejmu zaznaczyła, że w trakcie ceremonii nie przewidziano oficjalnych przemówień. Bliscy zmarłego wystosowali prośbę do uczestników, by zamiast kupowania kwiatów, wykonali "dowolny gest dobroci”. Sugerowane jest wsparcie zbiórek charytatywnych lub organizacji pomagających zwierzętom, co stanowi kontynuację działalności społecznej prowadzonej przez posła w ramach fundacji TeamLitewka.

Organizacja ruchu i transport dla uczestników pogrzebu posła Litewki

Władze Sosnowca ostrzegają przed poważnymi utrudnieniami w ruchu drogowym, które potrwają w środę od godziny 9.00 do 17.00. Zamknięte zostaną kluczowe ulice w rejonie cmentarza oraz wybrane zjazdy z drogi krajowej nr 94.

Dla osób chcących pożegnać posła przygotowano parkingi przy ArcelorMittal Park, skąd od godziny 11.30 co 15 minut kursować będzie bezpłatna linia autobusowa dowożąca pasażerów w rejon kościoła. Transmisję z uroczystości pogrzebowych posła Litewki zapewni między innymi Polsat News i Polsat News Polityka.

Okoliczności tragicznego wypadku posła Litewki

Do śmiertelnego potrącenia Łukasza Litewki doszło w Dąbrowie Górniczej, gdy poseł poruszał się rowerem. Prokuratura postawiła już zarzuty kierowcy samochodu, który brał udział w zdarzeniu. Mężczyzna odpowie za nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

Prezydent Karol Nawrocki odznaczył już pośmiertnie Łukasza Litewkę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

