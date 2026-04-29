Chiny rozpoczęły budowę wielkogabarytowej półzanurzalnej platformy badawczej, która - jak podają państwowe media - może działać na głębokościach do 10 tys. metrów i pomieścić do 238 osób na okres kilku miesięcy. Projekt wzbudził już zainteresowanie Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, która postrzega go jako potencjalne wyzwanie strategiczne - poinformowała CCTV.

Obiekt, który został przedstawiony w Chinach oficjalnie jako "głębokowodna, pływająca platforma badawcza na każdą pogodę", a nieoficjalnie jako "Pływająca Wyspa Dalekiego Morza", został zwodowany w Szanghaju pod koniec marca tego roku.

Opracowana przez Uniwersytet Jiao Tong w Szanghaju platforma charakteryzuje się konstrukcją półzanurzalną z podwójnym kadłubem, podobną do tej stosowanej w przemyśle energetyki morskiej. Pozwala to platformie na szybkie przemieszczanie się, a następnie stabilizację w danym punkcie za pomocą balastu.

Chiny budują nowoczesną platformę. USA zaniepokojone, wskazują powód

Pod względem specyfikacji technicznych platforma jest jedną z największych w swojej klasie. Jej wyporność wynosi około 78 tys. ton, wysokość sięga 30 pięter nad poziomem morza, a powierzchnia pokładu jest porównywalna z dwoma boiskami piłkarskimi.

Na pokładzie znajduje się sześć laboratoriów, a także specjalny basen księżycowy, przez który sprzęt o masie do 300 ton może być opuszczany na głębokość do sześciu tys. metrów. Całkowity czas autonomicznej pracy może sięgać czterech miesięcy.

Chińscy naukowcy twierdzą, że platforma będzie wykorzystywana do badań oceanicznych, prognozowania tajfunów oraz badań nad zmianami klimatu i podwodnymi ekosystemami. Jednocześnie jej możliwości budzą obawy ze względu na potencjalny charakter podwójnego zastosowania - zarówno naukowego, jak i wojskowego.

W Stanach Zjednoczonych zwrócono uwagę na fakt, że badania głębinowe mogą być również wykorzystywane do mapowania dna morskiego, co ma znaczenie dla nawigacji okrętów podwodnych oraz rozmieszczania podwodnych systemów obserwacyjnych.

