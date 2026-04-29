Zgodnie z ustaleniami prokuratury, zatrzymany we wtorek mężczyzna koncentrował się na zbieraniu danych dotyczących niemieckiego wsparcia wojskowego dla Ukrainy oraz krajowego przemysłu zbrojeniowego. Szczególnym zainteresowaniem szpiega cieszyły się przedsiębiorstwa rozwijające technologie dronów oraz robotykę.

W ramach swoich działań podejrzany przesyłał rosyjskim służbom:

zdjęcia budynków publicznych w Berlinie,

dokumentację fotograficzną konwojów wojskowych na autostradach, w tym jednostek jednego z państw NATO,

informacje o potencjalnych celach sabotażu na terenie Niemiec.

Mężczyzna oferował również pomoc w rekrutacji osób do nowej grupy sabotażowo-szpiegowskiej.

ZOBACZ: Wspólne ćwiczenia Brytyjczyków i Norwegów na morzu. Odpowiedź na serię incydentów

Kolejne zatrzymania w stolicy Niemiec

To kolejne ujęcie agenta w Berlinie w ostatnich miesiącach. Pod koniec marca aresztowano obywatela Ukrainy, Witalija M., który miał gromadzić dane dla Rosjan od listopada 2025 roku. W styczniu zatrzymano natomiast kobietę, która poza przekazywaniem informacji o wojnie w Ukrainie, pomagała agentowi z rosyjskiej ambasady infiltrować środowisko berlińskich polityków pod fałszywą tożsamością.



Niemiecki rząd wskazuje Rosję jako sprawcę trwającej od zimy kampanii na komunikatorze Signal. Ataki wymierzone są w niemieckich polityków, wojskowych oraz dziennikarzy. Według doniesień medialnych, ofiarami tych działań padli m.in. członkowie rządu oraz parlamentarzyści.

