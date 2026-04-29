Za nami chłodna noc, co potwierdzają dane zaprezentowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Lokalnie zanotowano około -4 st. C, a to jeszcze nie koniec. Wiele wskazuje na to, że pogodnym i dość nieprzyjemnym dniu czeka nas kolejna mroźna noc. Na szczęście niedługo sytuacja pogodowa się zmieni, co odczujemy podczas majówki.

Pogoda w środę z zimowymi pozostałościami. W nocy odczujemy je mocniej

Obecnie za pogodę w naszym kraju odpowiada rozległy wyż Winfried. Zaciąga on z północy chłodne powietrze i przynosi nocne przymrozki do dużej części kraju.

Tak było przed wschodem słońca w środę. Lokalnie temperatura spadała do -4,5 st. C, a najchłodniej było w Kwidzynie i Szczecinku. Jak wyjaśniają synoptycy IMGW "nad krajem nadal zaznaczał się wpływ chłodnej masy powietrza. W połączeniu z wyżową, przeważnie bezchmurną pogodą sprzyjało to silnemu wypromieniowaniu ciepła i spadkom temperatury przy gruncie".

Środowy poranek również był chłodny i jeszcze o godz. 7:00 w Lęborku było -2,7 st. C. Choć temperatury szybko rosną, w ciągu dnia nie wszędzie osiągną typowo wiosenne wartości.

Pogoda przeważnie będzie spokojna, ale na północy oraz we wschodniej połowie kraju trzeba się liczyć z większą ilością chmur, z których przelotnie popada słaby deszcz lub deszcz ze śniegiem.

Przez całą środę najchłodniej będzie na północnym wschodzie i na terenach podgórskich, gdzie będzie maksymalnie około 7 st. C. W dużej części kraju w najcieplejszych godzinach dnia nie będzie więcej niż 10-12 st. C, a na krańcach zachodnich do 14-15 stopni.

Uczucie chłodu może miejscami zwiększyć porywisty wiatr, a najsilniejsze podmuchy zanotujemy wysoko w Sudetach: do 70 km/h. Naprawdę zimno zrobi się jednak wraz z nadejściem kolejnej nocy.

Przymrozki mogą opanować cały kraj. Lokalnie będą dwucyfrowe

W środę po zachodzie słońca będzie przeważnie od około -3 st. C do jednego stopnia powyżej zera. Im dalej na południe, tym temperatury będą niższe. Na terenach podgórskich Karpat mogą wynieść około -5, a lokalnie w dolinach karpackich około -10 st. C.

To oznacza, że możliwy będzie nawet dwucyfrowy mróz, choć tylko w niewielkiej części kraju i przy sprzyjających warunkach.

WXCHARTS Po chłodnej środzie nastąpi zimna noc, szczególnie na południu Polski

Zimno może opanować cały kraj, co widać w prognozach zagrożeń meteorologicznych udostępnionych przez IMGW. Wynika z nich, że w środę po południu możliwe będą ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami w całej Polsce.

IMGW Noc ze środy na czwartek może się okazać mroźna w całym kraju - wynika z prognozy zagrożeń meteorologicznych IMGW

Podobne warunki, z chłodnymi dniami i mroźnymi nocami utrzymają się do końca kwietnia. Wraz z nadejściem maja czeka nas jednak potężne ocieplenie, które zdąży wkroczyć do Polski na długi weekend.

Pogoda na majówkę 2026. Temperatury bardziej letnie niż wiosenne

Na przełomie kwietnia i maja do Polski zacznie od zachodu wkraczać masa ciepłego powietrza. Poczujemy to od pierwszych dni miesiąca i ciepło utrzyma się przez całą majówkę.

Od 1 maja w całym kraju temperatury będą dwucyfrowe. Najchłodniej będzie na północy i południowym wschodzie: 13-14 st. C, jednak w centrum zanotujemy już 18, a na zachodzie 22 st. C.

Pierwszy dzień majówki będzie też pogodny i słoneczny, choć na wschodzie może się zachmurzyć. Nawet tam jednak powinno być sucho.

WXCHARTS Majówka 2026 będzie cieplejsza z każdym dniem. Miejscami temperatury mogą przekroczyć 26 st. C

Chociaż nocami wciąż mogą się pojawiać miejscowe przygruntowe przymrozki, każdy kolejny dzień długiego weekendu będzie cieplejszy. 2 maja niemal wszędzie będzie już 20 stopni lub więcej. Jedynie w rejonie Helu i na terenach podgórskich Karpat zanotujemy 16-17 st. C. Na najcieplejszym zachodzie będzie do 25 st. C.

Pierwsza niedziela kolejnego miesiąca może się okazać najcieplejsza. 3 maja Na zachodzie temperatury sięgną 26 st. C, a lokalnie mogą być nieco wyższe. W całej Polsce będzie co najmniej 20 stopni, a w centrum do 23 st. C.

Możliwe, że fala ciepła utrzyma się przez cały początek maja, choć po długim weekendzie mogą nadciągnąć opady deszczu, a miejscami nawet lokalne burze.

