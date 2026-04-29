Mocne słowa Zembaczyńskiego w "Debacie Gozdyry". "Nieakceptowalny język"

Głosowanie ws. wniosku opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski (Centrum) ma się odbyć w czwartek. We wtorek sejmowa komisja ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa negatywnie zaopiniowała wniosek.

Niektórzy posłowie Polski 2050 - ugrupowania, które Hennig-Kloska niedawno opuściła wraz z częścią działaczy tworząc klub Centrum - nie wykluczyli głosowania za jej odwołaniem.

Mocne słowa Zembaczyńskiego w "Debacie Gozdyry". W tle wotum nieufności

- Nie po to wygraliśmy z tym demonicznym PiS-em w 2023 roku, nie po to 11 milionów ludzi wyciągnęliśmy z domu, żeby potem ktoś nie rozumiał tego, że bycie w koalicji rządzącej, w koalicji 15 października, to jest popieranie Rady Ministrów, a nie jej rozbieranie z opozycją - mówił w "Debacie Gozdyry" poseł KO Witold Zembaczyński.

ZOBACZ: Spięcie w "Debacie Gozdyry", prowadząca nie wytrzymała. "Robicie nagonkę"

- Jeżeli ktoś tak zrobi, dla mnie będzie nielojalną mendą - dodał parlamentarzysta.

- Panie pośle, to jest dla mnie nieakceptowalny język, pan o tym wie. Sytuacja jest trudna, ale nie powinniśmy tak mówić o koalicjantach, nie powinniśmy tak mówić o nikim - odpowiedziała posłanka Barbara Oliwiecka z partii Centrum, do której należy także Hennig-Kloska.

- Ja nie wiem co zrobi pan Romowicz (poseł Bartosz Romowicz - red.) czy pan Iksiński czy pani jakaś tam. Ja tylko mówię wprost, o prostej zasadzie. To jest test na lojalność - stwierdził Zembaczyński.

Wotum nieufności wobec Hennig-Kloski. Głosowanie w czwartek

- To jest bardzo niebezpieczne, nieodpowiedzialne, to jak niektórzy posłowie, niektóre posłanki, a przede wszystkim liderka ugrupowania, która nie jest posłanką i która nie ponosi odpowiedzialności bo nie głosuje, za to jak kołyszą i huśtają tą łódką koalicyjną. Tu się zgadzam, w takich dość niebezpiecznych, niepewnych czasach. Jeśli ktoś sprowadza politykę do bardzo personalnych animozji i chęci zemsty, to jest niepoważnym, niedojrzałym politykiem a to nie jest piaskownica - podsumowała Oliwiecka.

ZOBACZ: "Trzeba trochę spacyfikować i postawić do pionu". Posłanka uderza w koalicjanta

Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Hennig-Kloski wpłynął do Sejmu 27 marca. Podpisało się pod nim ponad 80 posłów, przede wszystkim z PiS i Konfederacji. Jego autorzy ocenili, że dotychczasowe działania kierownictwa resortu wskazują na "poważne braki kompetencyjne, liczne błędy w procesie legislacyjnym oraz decyzje podejmowane w sposób chaotyczny i pozbawiony odpowiedzialnej analizy skutków społecznych i gospodarczych".

W czwartek Sejm ma zająć się również wnioskiem o odwołanie minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Opowiadają się za nim m.in. posłowie PiS, którzy krytykują działania resortu i wskazują na pogarszającą się sytuację w systemie ochrony zdrowia.

