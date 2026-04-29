Łukasz Mejza poza klubem PiS. Zapadła decyzja
Poseł Łukasz Mejza przestaje być członkiem klubu Prawa i Sprawiedliwości - przekazał w mediach społecznościowych rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek.
"Od dzisiaj, po rozmowie z kierownictwem partii i klubu parlamentarnego PiS, poseł Łukasz Mejza przestaje być członkiem klubu PiS" - poinformował Rafał Bochenek w serwisie X.
Rzecznik PiS dodał, że Mejza "nigdy nie był członkiem partii".
