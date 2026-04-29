- Prowadzimy teraz małą bliskowschodnią wojenkę, jeśli tego nie wiecie. Pokonaliśmy militarnie tego konkretnego przeciwnika i nigdy nie pozwolimy mu - Karol zgadza się ze mną (i jest przekonany - red.) nawet bardziej niż ja - nigdy nie pozwolimy mu posiadać broni jądrowej - powiedział Trump podczas wtorkowej uroczystej oficjalnej kolacji w Białym Domu.

Król Karol III w USA. Nawiązał do kontrowersyjnych słów Trumpa

Brytyjski monarcha w swoim przemówieniu nie odpowiedział bezpośrednio na słowa Trumpa wypowiedziane podczas kolacji, ale również poruszał tematy polityczne, podkreślając m.in. znaczenie NATO i wsparcia dla Ukrainy. Zaznaczył, że Ameryka odegrała decydującą rolę jako obrońca wolności w II wojnie światowej i w odbudowie Europy.

- Nigdy o tym nie zapomnimy, a zwłaszcza, że wolność jest ponownie atakowana w obliczu inwazji Rosji na Ukrainę. Nasze partnerstwa w NATO i AUKUS pogłębiają naszą współpracę technologiczną i wojskową, zapewniając, że razem możemy sprostać wyzwaniom coraz bardziej złożonego i pełnego sporów świata - powiedział król.

Król w wystąpieniu pozwolił sobie na szereg humorystycznych uwag na temat działań Trumpa. Przywołując słowa prezydenta USA z Davos, kiedy mówił, że bez Ameryki Europejczycy mówiliby po niemiecku, Karol powiedział, że gdyby nie Brytyjczycy, wszyscy Amerykanie mówiliby po francusku (Francja była rywalem Wielkiej Brytanii w kolonizacji Ameryki). Poczynił też aluzję do budowy przez Trumpa sali balowej i zburzenia wschodniego skrzydła Białego Domu.

- Nie mogłem nie zauważyć poprawek wschodniego skrzydła po pana wizycie w Zamku Windsor. My, Brytyjczycy, sami podjęliśmy małą próbę przebudowy Białego Domu w 1814 r. - powiedział Karol III. Było to nawiązanie do spalenia Białego Domu przez wojska brytyjskie podczas wojny Amerykanów z Wielką Brytanią o niepodległość Stanów Zjednoczonych.

Prezent dla Donalda Trumpa. Monarsze dopisywał humor

Król Karol III podarował Donaldowi Trumpowi również dzwon z brytyjskiego okrętu podwodnego HMS Trump, który brał udział w II wojnie światowej. - Gdybyście potrzebowali się z nami skontaktować, po prostu zadzwońcie - powiedział król.

Jeszcze podczas powitania przed kolacją Trump komplementował wcześniejsze przemówienie Karola w Kongresie, mówiąc, że "zazdrościł mu występu". Przemówienie monarchy zawierało szereg krytycznych odniesień do wypowiedzi i polityki, m.in. w kontekście wojny w Ukrainie i NATO.

Komentując wspaniałość jedzenia, król żartował, że było znacznie lepsze niż bostońskie picie herbaty (Boston tea party), nawiązując do protestu kolonistów przeciwko brytyjskim podatkom na herbatę.

Wtorek jest drugim dniem czterodniowej wizyty Karola III w USA, jego pierwszej w roli monarchy. Para królewska spotka się z Trumpami jeszcze raz w czwartek na uroczystym pożegnaniu.

