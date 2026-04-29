Z badania IBRiS dla "Rzeczpospolitej" wynika, że Koalicja Obywatelska zanotowała spadek o 0,4 punktu procentowego w porównaniu z sondażem przeprowadzonym pod koniec marca. Poparcie dla tej formacji zadeklarowało 32 proc. respondentów.

Mniejsze poparcie uzyskały też PiS i Konfederacja. Na partię Jarosława Kaczyńskiego zagłosowałoby 23,2 proc. badanych (spadek o 1,3 pkt. proc.), a na ugrupowanie Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka 12 proc. (spadek o 1,4 pkt. proc.).

Sondaż. Pięć partii w Sejmie, część koalicji rządzącej odpada

Oprócz KO, PiS i Konfederacji do Sejmu weszłyby jeszcze Lewica, na którą zagłosowałoby 8,7 proc. ankietowanych (wzrost o 1 pkt. procentowy) oraz Konfederacja Korony Polskiej z poparciem 7,9 proc. (wzrost o 0,4 pkt. proc.).

Pod progiem wyborczym znalazłyby się za to PSL z poparciem 4,4 proc. (spadek o 0,1 pkt. proc.), partia Razem, na którą zagłosowałoby 4 proc. pytanych (wzrost o 1,1 pkt. proc.) oraz Polska 2050 z wynikiem 0,5 proc. poparcia (spadek o 1,3 pkt. proc.).

Badanie przeprowadzono na grupie 1068 respondentów

Kwietniowy sondaż dla Polsat News

W kwietniu pojawiły się również wyniki sondażu IBRiS dla Polsat News, zrealizowanego w dniach 8-13 kwietnia. Jak podawaliśmy, wówczas najwięcej, bo 32,1 proc. Polaków, zagłosowałoby na Koalicję Obywatelską. Prawo i Sprawiedliwość otrzymałoby 23,8 proc. głosów, a podium zamknęłaby Konfederacja, którą poparło 15 proc. respondentów.

Oprócz wspomnianych ugrupowań do Sejmu weszłyby jeszcze dwie partie. Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna mogła liczyć na 8,2 proc. głosów. Zestawienie zamykała Nowa Lewica, którą poparło 7,1 proc. pytanych.

Swój udział w wyborach zadeklarowało w sondażu dla Polsat News 62,7 proc. ankietowanych Polaków

