Według informacji podanych przez Reuters, Iran zagroził "bezprecedensową akcją militarną", jeżeli USA będą nadal przejmować irańskie statki. Agencja poinformowała o tych zamiarach, powołując się na źródło w irańskich służbach bezpieczeństwa cytowane przez stację Press TV.

Iran planuje reakcję na działania wokół cieśniny Ormuz

"Irańskie siły zbrojne uważają, że cierpliwość ma swoje granice i skończy się, jeśli Waszyngton utrzyma nielegalną blokadę morską wokół cieśniny Ormuz" - przekazała irańska stacja, powołując się na anonimowe źródło.

Według niego armia wykazywała się powściągliwością, ponieważ chciała "umożliwić Stanom Zjednoczonym zapoznanie się i zaakceptowanie warunków Iranu w sprawie definitywnego zakończenia wojny oraz ułatwić prezydentowi Donaldowi Trumpowi wyciągnięcie Stanów Zjednoczonych z obecnego bagna".

Według źródła stacji, jeśli amerykański "upór i złudzenia będą trwać nadal", a warunki Iranu zostaną odrzucone, to "wróg powinien spodziewać się innej rychłej odpowiedzi na trwającą blokadę morską, którą można porównać do bandytyzmu morskiego". Anonimowy rozmówca dodał, że Trump jednostronnie przedłużył zawieszenie broni na czas nieokreślony, co sugeruje, że "chce on przełamać impas".

Trump grozi Iranowi. "Nie wiedzą jak podpisać"

Według najnowszych informacji uzyskanych przez agencję Reutera, prezydent Trump rozmawiał z korporacjami naftowymi o metodach mających umożliwić przedłużenie blokady Iranu przez najbliższe miesiące, jeśli będzie taka konieczność.

Przywódca USA opublikował w środę wpis na platformie Truth Social, w której zarzucił władzom Iranu, że "nie wiedzą jak podpisać nienuklearne porozumienie" i wezwał do "szybkiego opamiętania się". Do wpisu dołączona jest grafika przedstawiająca Trumpa z karabinem na tle eksplozji, z podpisem "No more mr. Nice Guy" (koniec z miłym gościem - red.).

Wcześniej dziennik "The Wall Street Journal" przekazał, że prezydent USA polecił swoim doradcom przygotować się na przedłużoną blokadę irańskich portów. Stany Zjednoczone odpowiedziały w połowie kwietnia własną blokadą na zablokowanie cieśniny Ormuz przez Teheran w pierwszych dniach wojny z USA i Izraelem.

Zablokowanie cieśniny spowodowało gwałtowny wzrost cen ropy naftowej na światowych rynkach.

