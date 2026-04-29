Fińska Agencja Rezerw Strategicznych opublikowała - dotąd utajniony - scenariusz, w którym Finlandia po zakończeniu wojny na Ukrainie znalazłaby się w stanie wojny z Rosją.

Według tego scenariusza Rosja po takim incydencie zaatakowałaby krytyczną infrastrukturę w Finlandii. Uderzenie przerodziłoby się w wojnę na dużą skalę, na skutek czego fińskie władze przeszłyby na gospodarkę wojenną, w której towary byłyby racjonowane.

Opublikowany we wtorek dokument dostępny był (od zeszłego roku - red.) dotąd tylko dla kluczowych podmiotów mających znaczenie dla bezpieczeństwa dostaw. Teraz został udostępniony po to by - jak podkreślono - uświadomić społeczeństwu wystarczające zrozumienie zagrożenia oraz konieczność wsparcia wojska w przypadku ekstremalnej sytuacji kryzysowej i stanu wojny.

Finlandia. Opublikowano scenariusz wojny z Rosją

W hipotetycznym scenariuszu założono, że wojna na Ukrainie zakończyła się zawieszeniem broni, współpraca między Rosją a Chinami pogłębia się, zaś USA coraz bardziej wycofują się z Europy.

Presja na Finlandię - czytamy - mogłaby być związana z kwestią kontroli nad autonomicznymi i zdemilitaryzowanymi Wyspami Alandzkimi, położonymi w połowie przeprawy morskiej do Szwecji i mającymi znaczenie strategiczne.

Jednocześnie NATO (do którego Finlandia przystąpiła w 2023 r. - red.) jest przedstawiane przez Moskwę jako coraz większe zagrożenie. Ponadto zaostrza się sytuacja na wschodniej granicy, a niezadowolenie z fińskiej polityki wewnętrznej wzrasta.

ZOBACZ: Incydenty z ukraińskimi dronami. Finlandia mobilizuje rezerwistów

Kolejnym etapem po ogłoszeniu przez Helsinki stanu wyjątkowego w kraju, byłoby przeprowadzenie przez Rosję wojskowej "operacji specjalnej", w której do ataków wykorzystane zostałyby drony, a równocześnie przeprowadzane byłyby sabotaże. Punktem kulminacyjnym miałoby być rozbicie się rosyjskiego samolotu bojowego na terytorium Finlandii.

W przygotowaniu tego scenariusza zaangażowani byli także eksperci sztabu sił zbrojnych oraz Centrum Cyberbezpieczeństwa Agencji Łączności oraz Transportu (Traficom).

Tusk ostrzegł przed rosyjskim atakiem. Prezydent Finlandii skomentował

Prezydent Finlandii Alexander Stubb ocenił we wtorek podczas spotkania z prezydentem Estonii Alarem Karisem, że Rosja prawdopodobnie nie podejmie działań, które oznaczałyby konieczność przetestowania art. 5 NATO.

- Jeśli spojrzymy na wschodnią flankę, zaczynając od Norwegii, Finlandii, państw bałtyckich, Polski, a następnie, w dół, do Ukrainy, to nie sądzę, żeby doszło do takich działań Rosji - mówił.

ZOBACZ: Uszkodzony kabel na dnie Bałtyku. Finlandia zatrzymała podejrzany transportowiec

W ten sposób odniósł się do ostrzeżeń premiera Polski Donalda Tuska. Szef polskiego rządu powiedział w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika "Financial Times", że Rosja może zaatakować państwo NATO w perspektywie "raczej miesięcy niż lat".

Zdaniem Stubba nie trzeba zbytnio przejmować się tym, co może się wydarzyć, tylko w zdecydowany sposób przygotować się na najgorsze, by tego uniknąć. W tym sensie - podkreślił - apele USA, by Europa wzięła na siebie większą odpowiedzialność za własną obronę, sprowadziły się do tego, że wiele krajów europejskich zaczyna teraz wydawać wystarczające kwoty na obronność.

Współpraca z USA. Alexander Stubb: Mamy wspólne cele

Według fińskiego prezydenta, mimo ostatnich zapowiedzi USA o ograniczeniu czy opóźnieniach w dostawach broni dla niektórych krajów, Finlandia nie jest na "czarnej liście" Amerykanów. - Fińsko-amerykańska współpraca obronna nigdy nie była silniejsza. Obecnie mamy wspólne cele - zapewnił Stubb, podkreślając, że w interesie USA leży również wzmacnianie potencjału zbrojeniowego Finlandii.

Prezydent Estonii Alar Karis wyraził przekonanie, że mówienie o ataku Rosji na zasadzie "kto następny" nie ma znaczenia. Jego zdaniem należy zachować spokój.

ZOBACZ: Drony wtargnęły w przestrzeń powietrzną Finlandii. Trzy rozbiły się w pobliżu Helsinek

Obaj prezydenci zgodzili się, że w pewnym momencie nadejdzie czas na to, by otworzyć kanały komunikacji z Rosją. Według Stubba trzeba zrobić to wspólnie, na podstawie europejskiego mandatu. Innymi słowy, nikt w Europie nie powinien działać solo - zaznaczył.

- Stara fińska mądrość mówi, że bez względu na to, co się stanie w Rosji, Finlandia zawsze będzie jej sąsiadem i zawsze będzie utrzymywany pewien poziom relacji. To samo dotyczy Estonii - podkreślił Stubb. Dodał przy tym, że te stosunki będą już inne niż przed 2022 r., gdy Rosja rozpoczęła wojnę na pełną skalę z Ukrainą.

