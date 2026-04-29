Jak podkreślił w oświadczeniu prokurator Hakan Larsson, to szwedzki sąd zadecyduje o tym, czy statek zostanie przekazany innemu państwu w związku z prowadzonym tam śledztwem.

Szwedzki nadawca publiczny SVT przypomniał, że masowiec Caffa, a właściwie jego armator i załoga, są podejrzani o udział w kradzieży ukraińskiego zboża z okupowanego przez Rosję Krymu.

6 marca statek został zatrzymany przez szwedzką straż przybrzeżną z innych powodów. Do interwencji doszło na wodach terytorialnych Szwecji, na wysokości miasta Trelleborg. Na stronie szwedzkiej policji pojawił się filmik z przebiegu operacji, w czasie której wykorzystano okręt patrolowy, śmigłowiec i łodzie pościgowe.

Kapitana jednostki, obywatela Rosji, aresztowano pod zarzutem posługiwania się fałszywą banderą. Jak podały szwedzkie media, statek Caffa płynął pod banderą Gwinei, mimo że nie był tam zarejestrowany. Ponadto, jak informowano, jednostka była w złym stanie technicznym. Rosjanin został wypuszczony na wolność w ubiegłym tygodniu.

Szwedzka straż przybrzeżna podawała, że licząca 11 osób załoga statku Caffa składa się w zdecydowanej większości z Rosjan. Jednostka płynęła z portu w Casablance w Maroku do Petersburga, nie miała ładunku. W przeszłości wielokrotnie cumowała w rosyjskich portach i pływała wówczas pod banderą Rosji.

Władze Szwecji w ostatnich miesiącach zajęły na swoich wodach klika statków, podejrzewając ich załogi o nieprawidłowości w dokumentacji lub zanieczyszczenie środowiska.

