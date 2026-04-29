Rząd Szwecji ostrzegł we wtorek przed potencjalnym niedoborem paliwa lotniczego. Wicepremier i minister energii Ebba Busch zaapelowała do obywateli, by przy planowaniu wakacji wzięli pod uwagę możliwe zakłócenia w transporcie.

- Przy rezerwacji biletów lotniczych pamiętajcie, aby mieć margines czasu na ewentualny późniejszy powrót do domu, upewnijcie się, jak wygląda ubezpieczenie podróży - powiedziała Busch na konferencji prasowej. Według niej w Szwecji nie ma podobnego ryzyka braków w zaopatrzeniu w benzynę i olej napędowy. Szwedzkie rafinerie pozyskują surowiec z Morza Północnego.

Analityk lotniczy Jan Ohlsson zauważył jednak, że problemy związane z niedoborem paliwa lotniczego są znaczące. W rozmowie ze szwedzkim portalem Expressen stwierdził, że lato jest "zrujnowane" dla lotnictwa i wskazał na wszystkie linie lotnicze, które już teraz odwołały loty.

Chodzi m.in. o SAS, KLM, Turkish Airlines i Lufthansę - przy czym ta ostatnia ogłosiła niedawno, że do października odwołuje 20 tys. lotów w celu oszczędzania paliwa. Ryanair ostrzegał już wcześniej, że z powodu niedoboru paliwa może być konieczne odwołanie co dziesiątego lotu.

- A to dopiero kwiecień, to dopiero początek. Jeśli tak będzie dalej, sytuacja oczywiście się pogorszy - mówił Jan Ohlsson. Według niego "nic nie wskazuje na to, że to się skończy". Wskazał, że nawet w przypadku zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie, uzupełnienie zapasów na lotniskach zajmie kilka miesięcy.

- Myślę, że ten kryzys się pogłębi. Linie lotnicze i organizatorzy wycieczek będą temu zaprzeczać tak długo, jak to możliwe, ale sądzę, że zobaczymy więcej odwołanych lotów z powodu braku paliwa lub galopujących cen paliwa lotniczego - oznajmił analityk.

Od wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie cena paliwa lotniczego wzrosła ponad dwukrotnie, a wiele linii wprowadziło już dopłaty paliwowe. Według Ohlssona istnieje jednak granica, do jakiej można przerzucać koszty na pasażerów.

Ekspert podkreślił, że "większość połączeń lotniczych w Europie będzie funkcjonować przynajmniej w pierwszej połowie lata". - Jednak ani SAS, ani Vingresor, ani żadna inna linia nie może zagwarantować, jak będzie wyglądała sytuacja w sierpniu. Wtedy może dojść do załamania, jeśli w Zatoce Perskiej nie nastąpią żadne radykalne zmiany - mówił Jan Ohlsson.



Analityk ocenił, że najlepiej jest zarezerwować swoje loty już teraz, podróżować na początku sezonu i wybierać loty bezpośrednie zamiast przesiadek między różnymi liniami lotniczymi.

