Lider rządzącej w Mali junty wojskowej Assimi Goita zapewnił, że "sytuacja w kraju jest pod kontrolą" w pierwszym publicznym wystąpieniu od czasu bezprecedensowych ataków dżihadystów i tuareskich separatystów na strategiczne obiekty w kraju - przekazała w środę agencja AFP.

Mali. Seria ataków dżihadystów. Najpoważniejsze starcia od lat

W sobotę powiązana z Al-Kaidą Grupa Wsparcia Muzułmanów i Islamu (JNIM) oświadczyła, że wraz ze swoimi sojusznikami, tuareskimi separatystami z Frontu Wyzwolenia Azawadu (FLA), rozpoczęła w całym Mali serię ataków.

Dżihadyści przekazali, że zaatakowali m.in. domy Goity i ministra obrony, generała Sadio Camary, który zginął podczas jednego z ataków. Sobotnie ataki to najpoważniejsze od lat starcia w walce dżihadystów i separatystów przeciwko juncie.

Goita wystąpił w telewizji we wtorek wieczorem, kładąc kres spekulacjom co do swojego losu po atakach JNIM i FLA. W starciach w ostatnich dniach zginęło co najmniej 23 cywilów i żołnierzy.

- Śmiertelny plan wroga został udaremniony dzięki neutralizacji znacznej liczby napastników - oświadczył przywódca junty. Przyznał, że sytuacja jest "wyjątkowo poważna" i wezwał społeczeństwo do "narodowego przebudzenia" oraz "przeciwstawienia się podziałom i rozłamom".

Zaangażowanie Rosji. Assimi Goita spotkał się z ambasadorem

Wcześniej biuro Goity poinformowało, że spotkał się z rosyjskim ambasadorem Igorem Gromyką, który zapewnił o "zaangażowaniu swojego kraju w walkę z terroryzmem w Mali" i zadeklarował, że Rosja "zawsze będzie przyjacielem" tego państwa.

Od czasu sobotnich starć gen. Goita nie pokazywał się publicznie, aż do wtorkowego popołudnia, gdy jego biuro zamieściło na platformie X wpis oraz zdjęcia ze spotkania.

MALI-RUSSIE : Le Président de la Transition a reçu l’Ambassadeur russe

Le Président de la Transition, Son Excellence le Général d’Armée Assimi GOÏTA, Chef de l’État, a reçu ce mardi 28 Avril 2026, l’Ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali, M. Igor GROMYKO. pic.twitter.com/nQjZV0Lf29 — Presidence Mali (@PresidenceMali) April 28, 2026

W ostatnich latach doszło do zbliżenia politycznego i wojskowego rządzącej krajem junty wojskowej z Moskwą. Jej przykładem jest obecność od 2022 r. rosyjskich najemników z Grupy Wagnera, których latem 2025 r. zastąpił, podporządkowany ministerstwu obrony Rosji Korpus Afrykański.

Z kolei we wrześniu 2025 r. malijski kontyngent wziął udział w rosyjsko-białoruskich manewrach wojskowych Zapad-25.

We wtorek rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że jego siły udaremniły próbę zamachu stanu w Mali, dodając, że Korpus Afrykański kontynuuje realizację swoich zadań i jest gotowy do odparcia kolejnych ataków.

W poniedziałek najemnicy potwierdzili wycofanie się z położonego na północnym wschodzie miasta Kidal po zaciętych walkach. Doszło do tego po tym, jak rebelianci z FLA ogłosili "całkowitą" kontrolę nad miastem.

Malijska armia opuszcza pozycje. Media: Wątpliwości wobec zdolności militarnych junty

Skoordynowane ataki przeprowadzone w sobotę przez siły JNIIM i FLA podają jednak w wątpliwość zdolność junty do przeciwdziałania zagrożeniom ze strony tych grup zbrojnych - podkreśliła AFP. Podważają też jej narrację, że dzięki nowym partnerstwom zagranicznym i zwiększonemu wysiłkowi militarnemu udało się powstrzymać islamistycznych bojowników - dodała agencja.

Oznaką panującego napięcia w kraju jest opuszczenie przez malijską armię części swoich pozycji w regionie Gao na północy - poinformowały we wtorek lokalne źródła AFP.

JNIM zablokowało stolicę - Bamako. Wjazd do miasta zakazany

We wtorek JNIM ogłosiło blokadę wjazdów do stolicy Mali, Bamako. Rzecznik JNIM Bina Diarra powiedział w nagraniu, że możliwy jest wyjazd z miasta, ale wjazd jest zakazany.

W serwisach społecznościowych rosyjskie ministerstwo obrony podało, że rebelianci przegrupowują się, a Korpus Afrykański - rosyjskie siły paramilitarne wysłane w celu wsparcia malijskiej junty - musiał wycofać się z kluczowego miasta Kidal na północy kraju, zajętego przez rebeliantów w zeszły weekend.

Mali znajduje się w głębokim kryzysie od 2012 r. Kraj zmaga się z dżihadystami, a na północy także z tuareskimi rebeliantami z FLA, którzy domagają się autonomii lub niepodległego państwa.

Rządząca od 2020 r. junta wojskowa, po wyrzuceniu z kraju wojsk francuskich i zaproszeniu w ich miejsce rosyjskich najemników, przegrywa wojnę z islamskimi ekstremistami.

