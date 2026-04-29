Kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykazała obecność salmonelli w jednej z pięciu próbek produktu "Liść melisy", Kawon, 50 g. Producentem jest Zakład Zielarski KAWON-HURT Nowak Sp. J. Krajewice 119, 63-800 Gostyń.

Zgodnie z oceną ryzyka ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego produkt może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów, szczególnie gdy bakterie Salmonella zostaną przeniesione na inne powierzchnie, np. rąk, w wyniku kontaktu z produktem.

GIS wydał ostrzeżenia. Bakteria salmonelii w melisie

Wycofaniu podlegają trzy partie produktu: nr 169.2026 i 117.2026 (z datą minimalnej trwałości do 28.02.2028) oraz nr 257.2026 (z datą minimalnej trwałości do 31.03.2028).

GIS ostrzega przed produktem "Liść melisy" z powodu wykrytej salmonelli

Jak poinformował GIS, nie należy spożywać produktu z partii objętych komunikatem. W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wyżej wymienionego produktu należy skontaktować się z lekarzem.

Pierwsze objawy choroby pojawiają się w okresie od sześciu godzin do 3-7 dni od momentu kontaktu z czynnikiem zakaźnym i są to najczęściej: bóle brzucha, gorączka, biegunka, odwodnienie, nudności, wymioty. Organy urzędowej kontroli żywności we współpracy z producentem prowadzą postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.

