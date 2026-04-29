Atak w urzędzie gminy na Mazowszu, ranna wójt. Lądował śmigłowiec LPR

42-letni mężczyzna zaatakował nożem wójt gminy Stara Kornica (woj. mazowieckie) - przekazała Interii lokalna policja. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, który zabrał ranną do szpitala. Napastnik został zatrzymany.

Fragment radiowozu policyjnego z napisem POLICJA obok fragmentu mapy Google z zaznaczoną miejscowością Stara Kornica.
Wójt gminy Stara Kornica została zaatakowana nożem

Wójt ugodzona nożem. Zatrzymano 42-latka

- 42-letni mężczyzna zaatakował panią wójt ostrym narzędziem - mówiła w rozmowie z Interią asp. Weronika Wujek z KPP Łosice.

 

"Nowy Kurier" poinformował nieoficjalnie, że 42-latek jest pracownikiem PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), który ugodził kobietę w szyję i w nerki, po czym został obezwładniony przez pracowników urzędu i przekazany łosickim policjantom.

 

Ranna trafiła do szpitala śmigłowcem LPR. Według doniesień dziennikarzy, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. "Z pomocą przyjechali też ratownicy medyczni z Platerowa, strażacy z JRG Łosice i OSP Nowa Kornica" - przekazali reporterzy.

 

Komunikat dotyczący zdarzenia przekazała mazowiecka policja.

 

 

 

"Do zdarzenia doszło w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy, gdzie 42-latek zaatakował ostrym narzędziem Wójta Gminy. Ranna kobieta została przetransportowana Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Mężczyzna został zatrzymany. Trwają czynności pod nadzorem prokuratora" - przekazali funkcjonariusze.

 

Jakub Pogorzelski / polsatnews.pl
