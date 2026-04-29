Atak w urzędzie gminy na Mazowszu, ranna wójt. Lądował śmigłowiec LPR
42-letni mężczyzna zaatakował nożem wójt gminy Stara Kornica (woj. mazowieckie) - przekazała Interii lokalna policja. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, który zabrał ranną do szpitala. Napastnik został zatrzymany.
Według informacji przekazanych Interii przez policję, na miejscu trwają czynności, podejrzany dostał zatrzymany.
Wójt ugodzona nożem. Zatrzymano 42-latka
- 42-letni mężczyzna zaatakował panią wójt ostrym narzędziem - mówiła w rozmowie z Interią asp. Weronika Wujek z KPP Łosice.
"Nowy Kurier" poinformował nieoficjalnie, że 42-latek jest pracownikiem PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), który ugodził kobietę w szyję i w nerki, po czym został obezwładniony przez pracowników urzędu i przekazany łosickim policjantom.
Ranna trafiła do szpitala śmigłowcem LPR. Według doniesień dziennikarzy, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. "Z pomocą przyjechali też ratownicy medyczni z Platerowa, strażacy z JRG Łosice i OSP Nowa Kornica" - przekazali reporterzy.
Komunikat dotyczący zdarzenia przekazała mazowiecka policja.
"Do zdarzenia doszło w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy, gdzie 42-latek zaatakował ostrym narzędziem Wójta Gminy. Ranna kobieta została przetransportowana Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Mężczyzna został zatrzymany. Trwają czynności pod nadzorem prokuratora" - przekazali funkcjonariusze.
