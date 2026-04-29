We wtorek na granicy Polski i Białorusi doszło do wymiany więźniów na zasadzie "pięciu za pięciu". W jej ramach władze w Mińsku uwolniły m.in. Andrzeja Poczobuta, dziennikarza i działacza mniejszości polskiej na Białoruś, który od 2021 roku przebywał w więzieniu.

Andrzej Poczobut w szpitalu. Żona pokazała zdjęcie

Na polsko-białoruskiej granicy Poczobuta powitał premier Donald Tusk. Następnie opozycjonista został przewieziony do szpitala MSWiA w Warszawie.

W środę żona Poczobuta opublikowała w mediach społecznościowych ich wspólne zdjęcie. "Poranek w warszawskim szpitalu. Najmilszy poranek z możliwych" - napisała Oksana Poczobut.

W kolejnym wpisie poinformowała, że jej męża odwiedziła w placówce Małgorzata Kidawa-Błońska. "Wzruszająca chwila. Andrzeju, wspaniale, że jesteś ze swoją rodziną. Wspaniale, ze jesteś z nami" - skomentowała marszałek Senatu.

Zdjęcie Poczobuta z żoną udostępniła również liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska, która wyjaśniła, że dziennikarz trafił do szpitala na badania. "Andrzej Poczobut przechodzi obecnie badania w szpitalu. To zdjęcie udostępniła jego żona, Oksana. Cudownie jest ich znów zobaczyć razem" - napisała.

"Nie możemy przestać, dopóki wszyscy więźniowie polityczni na Białorusi nie zostaną uwolnieni i każda rodzina nie będzie znów kompletna" - dodała.

Spędził kilka lat w kolonii karnej. Kim jest Andrzej Poczobut?

Andrzej Poczobut przez wiele lat współpracował z polskimi mediami relacjonując sytuację na Białorusi. Za krytyczne wypowiedzi na temat przywódcy Białorusi Alaksandra Łukaszenki trafiał do aresztu i stawał przed sądem.

25 marca 2021 roku został zatrzymany. Władze białoruskie przypisały jego działaniom - polegającym na kultywowaniu polskości i publikowaniu artykułów w mediach - znamiona "rehabilitacji nazizmu".

Aktywistę długo przetrzymywano w areszcie, a 8 lutego 2023 roku skazano na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Apelacja została odrzucona przez białoruski Sąd Najwyższy i Poczobut przebywał w kolonii karnej w Nowopołocku.

Organizacje praw człowieka uznały Poczobuta za więźnia politycznego. Polskie władze domagały się jego uwolnienia i oczyszczenia go z politycznie motywowanych, nieprawdziwych zarzutów.

