Amerykańskie paszporty z Donaldem Trumpem. W środku złote litery

- Z okazji obchodów 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych, Departament Stanu przygotowuje się do wydania ograniczonej liczby specjalnie zaprojektowanych paszportów, upamiętniających tę historyczną okazję - ogłosił we wtorek rzecznik Departamentu Stanu Tommy Pigott.

Paszport z wizerunkiem Donalda Trumpa będzie wydawany wyłącznie przez agencję paszportową w Waszyngtonie. Ponadto dostaną go tylko te osoby, które odnowią dokument osobiście w tej konkretnej placówce. Obywatele składający wnioski o wydanie paszportu w innych lokalizacjach lub online dostaną dokumenty ze starym wzorem.

ZOBACZ: Coraz gorsze notowania Trumpa. Amerykanie ocenili swojego prezydenta

Departament Stanu rozpocznie wydawanie nowych paszportów w lipcu. Na razie nie wiadomo, jak duży będzie nakład limitowanej serii.

USA. Paszport z wizerunkiem Donalda Trumpa

Wizerunek Donalda Trumpa i jego złoty podpis znajdą się na wewnętrznej stronie przedniej okładki paszportu. Zastąpią one obraz Percy'ego Morana przedstawiający autora amerykańskiego hymnu Francisa Scotta Keya podczas bitwy o Fort McHenry. Z kolei na tylnej okładce pamiątkowej serii znajdzie się reprodukcja słynnego obrazu Johna Trumbulla "Deklaracja Niepodległości".

Limited edition. Stamped for America 250. 🇺🇸 pic.twitter.com/86uxPS1FEk — The White House (@WhiteHouse) April 28, 2026

Na paszportach jednak się nie skończy. Departament Zasobów Wewnętrznych zapowiedział wprowadzenie nowych wzorów na przepustkach do parków narodowych z serii "America the Beautiful". Na jednej z nich twarz Donalda Trumpa pojawi się bezpośrednio obok George'a Washingtona.

ZOBACZ: Król Karol III nie szczędził uszczypliwości. Trump nawiązał do wojny: Zgadza się ze mną

W ostatnim czasie Federalna Komisja Sztuk Pięknych przegłosowała projekt wybicia pamiątkowej złotej monety z wizerunkiem prezydenta, a jego nazwisko nadano prestiżowym instytucjom, m.in. Centrum Kennedy’ego oraz Amerykańskiemu Instytutowi Pokoju.

