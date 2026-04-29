Amerykańskie paszporty z Donaldem Trumpem. W środku złote litery
Departament Stanu USA zapowiedział wydanie specjalnej edycji paszportów - informuje CNN. W środku znajdzie się wizerunek Donalda Trumpa oraz jego wypisany złotymi literami podpis. Zastąpi on reprodukcję obrazu przedstawiającego autora amerykańskiego hymnu Francisa Scotta Keya podczas bitwy o Fort McHenry.
- Z okazji obchodów 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych, Departament Stanu przygotowuje się do wydania ograniczonej liczby specjalnie zaprojektowanych paszportów, upamiętniających tę historyczną okazję - ogłosił we wtorek rzecznik Departamentu Stanu Tommy Pigott.
Paszport z wizerunkiem Donalda Trumpa będzie wydawany wyłącznie przez agencję paszportową w Waszyngtonie. Ponadto dostaną go tylko te osoby, które odnowią dokument osobiście w tej konkretnej placówce. Obywatele składający wnioski o wydanie paszportu w innych lokalizacjach lub online dostaną dokumenty ze starym wzorem.
Departament Stanu rozpocznie wydawanie nowych paszportów w lipcu. Na razie nie wiadomo, jak duży będzie nakład limitowanej serii.
USA. Paszport z wizerunkiem Donalda Trumpa
Wizerunek Donalda Trumpa i jego złoty podpis znajdą się na wewnętrznej stronie przedniej okładki paszportu. Zastąpią one obraz Percy'ego Morana przedstawiający autora amerykańskiego hymnu Francisa Scotta Keya podczas bitwy o Fort McHenry. Z kolei na tylnej okładce pamiątkowej serii znajdzie się reprodukcja słynnego obrazu Johna Trumbulla "Deklaracja Niepodległości".
Na paszportach jednak się nie skończy. Departament Zasobów Wewnętrznych zapowiedział wprowadzenie nowych wzorów na przepustkach do parków narodowych z serii "America the Beautiful". Na jednej z nich twarz Donalda Trumpa pojawi się bezpośrednio obok George'a Washingtona.
W ostatnim czasie Federalna Komisja Sztuk Pięknych przegłosowała projekt wybicia pamiątkowej złotej monety z wizerunkiem prezydenta, a jego nazwisko nadano prestiżowym instytucjom, m.in. Centrum Kennedy’ego oraz Amerykańskiemu Instytutowi Pokoju.
