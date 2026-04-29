Podsekretarz stanu Hamish Falconer oświadczył, że ambasada Iranu musi natychmiast zaprzestać komunikacji, która może być interpretowana jako nawoływanie do przemocy w Wielkiej Brytanii lub poza jej granicami. MSZ określiło treść internetowego wezwania jako "niedopuszczalną".

Wpis zamieszczony przez placówkę wzywał "dumnych synów i córki Iranu" do jedności i lojalności. Ambasada zachęcała do gotowości poświęcenia życia, twierdząc, że jest to lepsze rozwiązanie niż poddanie kraju wrogowi. Dokument nie precyzował, jakie konkretne działania mieliby podjąć ochotnicy. Podobne działania irańskich placówek odnotowano również w innych krajach:

Australia: Policja federalna prowadzi dochodzenie w sprawie list ochotników, na które mogły wpisywać się nawet dzieci powyżej 12. roku życia.

Niemcy i Sri Lanka: Ambasady w tych państwach również podejmowały próby rekrutacji osób gotowych "poświęcić życie” dla kraju.

Eksperci wywiadu wskazują, że Iran od lat podejmuje próby ataku na spójność społeczną Wielkiej Brytanii, w tym poprzez próby werbunku członków brytyjskich sił zbrojnych do działalności szpiegowskiej. Działania te są interpretowane nie tylko jako próba rekrutacji do aktywności sprzecznej z interesem państwa, ale także jako celowe budowanie napięć i lęku wewnątrz lokalnych społeczności.

