18-letni Francuz polizał słomkę. Grożą mu dwa lata więzienia
18-letni Francuz studiujący w Singapurze dopuścił się nietypowego wybryku - polizał słomkę z dystrybutora soku pomarańczowego i... umieścił ją z powrotem w maszynie. Młodemu mężczyźnie grozi kara dwóch lat pozbawienia wolności - przekazała stacja CNN. Położony na południowym krańcu Półwyspu Malajskiego Singapur jest znany z surowego prawa.
Didier Gaspard Owen Maximilien, uczęszczający w Singapurze do ESSEC Business School, opublikował na Instagramie nagranie z tego incydentu. Zatytułował je "Miasto nie jest bezpieczne" (Singapur należy do najbezpieczniejszych miast świata - red.).
Singapurski system sprawiedliwości zarzuca mu dwa czyny, za które kara może zostać zsumowana. Jeden z nich to działanie na szkodę firmy, która w rezultacie została zmuszona do wymiany w dystrybutorze całego zapasu słomek, drugi zaś to zakłócanie porządku publicznego.
Jeśli Maximilien zostanie skazany za oba zarzuty, może mu grozić do dwóch lat i trzech miesięcy więzienia, a także kara grzywny.
To nie pierwszy raz, kiedy cudzoziemski nastolatek zderzył się z surowymi singapurskimi przepisami - zauważyła CNN.
Do jednej z najgłośniejszych spraw doszło w 1993 roku, kiedy Amerykanin Michael Fay został aresztowany za malowanie sprayem aut. Skazano go na cztery miesiące więzienia i chłostę.
Po międzynarodowym rozgłosie i interwencji ówczesnego prezydenta USA karę złagodzono z sześciu do czterech uderzeń. Chłosty dokonano pomimo silnej presji ze strony Waszyngtonu. Władze Singapuru argumentowały, że prawo krajowe powinno być stosowane także wobec cudzoziemców.
Organizacje turystyczne przypominają zachodnim turystom odwiedzającym Singapur, że wapowanie jest tam całkowicie nielegalne. Samo posiadanie e-papierosa może skutkować grzywną w wysokości 700 dolarów singapurskich (199 zł).
Palenie papierosów tradycyjnych dozwolone jest na wolnym powietrzu wyłącznie w oznaczonych lokalizacjach. Posiadanie nawet niewielkich ilości marihuany lub narkotyków syntetycznych może skutkować długoterminową karą więzienia i obowiązkową chłostą. Handel narkotykami jest karany śmiercią. Surowo karane jest przechodzenie przez ulicę poza pasami i śmiecenie.
