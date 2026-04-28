Pani Wioletta z okolic Aleksandrowa Kujawskiego dostała dofinansowanie z rządowego programu na wymianę okien i drzwi. Szukała firmy, która wykona usługę za ponad 50 tysięcy złotych.

- Ulotka była w urzędzie gminy, więc pojechałam do tej firmy. Dostałam fajną ofertę, wycenę, więc zdecydowałam się z nimi podpisać tę umowę. Do ostatniej chwili kłamał, że już okna jadą, że są w drodze. Ostatecznie nie wykonali nic. Nie wstawili mi ani jednego okna - mówi Wioletta Fojcik-Gutmańska.

"Dał nam najkorzystniejszą cenę". Poszkodowani przy zakupie okien

Elżbieta Kruszyńska z sąsiedniej miejscowości i jej mąż, który choruje na stwardnienie rozsiane, chcieli wymienić drzwi balkonowe.

- Nam wylatują te drzwi, a mieliśmy jeden epizod, jak przyjechał wnuczek, to chociaż mówiłam Aleksandrowi, żeby nie otwierał ani ich nie uchylał, to zapomniał i te drzwi wyleciały na niego. No więc przyjechał ten pan, był bardzo miły, wszystko wymierzył i wycenił – opowiada pani Elżbieta.

Drzwi miały kosztować 8,5 tysiąca złotych.

- Po tygodniu zawiozłam mu pieniążki, wszystko było pięknie. Wpłacałam mu pierwszą transzę, drugą transzę, no ale ja byłam nadpobudliwa i myślałam, że jak wpłacę całość, to że to będzie szybciej – mówi pani Elżbieta.

Usługi w tej samej firmie z Aleksandrowa Kujawskiego zleciła także pani Żaneta. Szukała wykonawcy stolarki do nowo budowanego domu.

- Pan Paweł dał nam najfajniejszą, najkorzystniejszą cenę, to stwierdziliśmy, że nie będziemy dalej szukać, po prostu weźmiemy od niego. Termin był od sześciu do ośmiu tygodni od wpłacenia zaliczki. Po jej wpłaceniu przestał odbierać telefony - tłumaczy Żaneta Skonieczna.

Straty wycenia na 18 440 zł.

Drugi raz pobierali zaliczkę od tych samych osób

- Musimy kolejnej firmie zapłacić właśnie za te rolety, drzwi wejściowe i garażowe. Budowa się bardzo przesunęła przez to. Musieliśmy przesunąć ostatnią transzę kredytu i pokryć koszty tego przesunięcia. W dodatku mamy dwuprocentowy kredyt ten, co państwo proponowało. No i to wygląda tak, że jeżeli nie zakończymy budowy, nie dostaniemy dopłaty do kredytu – dodaje pani Żaneta.

- Bywały przypadki, że firma pobierała drugi raz zaliczkę od tych samych osób, uzasadniając to tym, że już jest zamówiony towar w fabryce. Kilka z osób pokrzywdzonych kontaktowały się bezpośrednio z fabryką, z której miały być już wysyłane okna i drzwi. Okazywało się, że fabryka nie ma żadnego zamówienia. Mówimy tutaj póki co o 31 osobach pokrzywdzonych – informuje Mariusz Ciechanowski z Prokuratury Rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim.

Firmę prowadzi małżeństwo L., strona internetowa nadal istnieje. Ekipa "Interwencji" pojechała pod podany adres. Okazuje się, że siedziba jest zamknięta, a szyldy zniknęły. Poszkodowani twierdzą, że sprawa w prokuraturze utknęła.

- Sprawa za długo trwa, gdy dzwonię, to zawsze słyszę, że prokurator to w delegacji, to na urlopie, zawsze jakieś wymówki. Już dawno został złożony wniosek o zajęcie majątku tej firmy na rzecz osób oszukanych i do tej pory ten majątek nie został zabezpieczony. Oni się wysprzedają, widziałam dom wystawiony, motor, samochód – opowiada Wioletta Fojcik- Gutmańska.

- Ja myślałam, że to pójdzie bardzo szybko, bo prawie 30 osób już się zgłosiło poszkodowanych. Już jest kwiecień, w grudniu zgłaszałam, a inni ludzie we wrześniu. Jeszcze nic nie jest robione, kompletnie - uważa Elżbieta Kruszyńska.

"Sprzedaję dom po to, żeby wyjść z tego wszystkiego"

Dziennikarze "Interwencji" zapytali śledczych, czy zabezpieczyli majątek właścicieli firmy.

- Wydanie takiego postanowienia może mieć miejsce dopiero wówczas, kiedy mamy do czynienia z podejrzanym. Czyli takie postanowienie może być wydane tylko wobec podejrzanego. Poprzedzić to musi przedstawienie zarzutów – tłumaczy Mariusz Ciechanowski z Prokuratury Rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim.

Właściciele firmy nie zostali nawet przesłuchani.

- Zbieramy materiał dowodowy. Póki co staramy się te wszystkie osoby zebrać w toku jednego dochodzenia, po to, żeby też zobaczyć jaka by była skala działania tej firmy, żeby ustalić, że praktycznie doszło do popełnienia przestępstwa – dodaje prokurator Ciechanowski.

Dziennikarze "Interwencji" próbowali porozmawiać z właścicielami firmy. Mimo że za drzwiami wyraźnie słychać było głosy, nikt nie otworzył i nie odebrał telefonu. Ostatecznie udało się połączyć z właścicielką firmy z numeru pani Żanety.

- Ja jestem w takiej sytuacji już psychicznej, nie dam rady po prostu przed kamerą, bo ja też jestem w trakcie takiej sytuacji, że mąż jakby od wszystkiego się wykręcił, po prostu złożył pozew o rozwód, w niczym mi nie pomaga. A firma była praktycznie na papierach, na mnie. Sprzedaję dom po to, żeby wyjść z tego wszystkiego i nikogo nie chcę w żaden sposób zostawić bez pieniędzy. Ja nigdy nikogo w życiu nie oszukałam, proszę mi wierzyć – zapewnia właścicielka.

