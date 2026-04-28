Wyniki losowania Lotto na 28 kwietnia. Sprawdź szczęśliwe liczby
We wtorek, 28 kwietnia 2026 roku, odbyły się losowania gier liczbowych prowadzonych przez Totalizator Sportowy. Które liczby okazały się szczęśliwe? Podajemy wyniki losowania: Ekstra Pensja, Ekstra Premia, EuroJackpot, Kaskada, Lotto, Lotto Plus, Mini Lotto, Multi Multi.
Wyniki losowania Lotto
Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 28 kwietnia 2026 roku, to:
5, 43, 40, 44, 1, 21
W grze Lotto typuje się 6 liczb z 49 możliwych, a cena jednego zakładu wynosi 3 zł za zakład. Kumulacja na najbliższe losowanie wynosi aż pięć milionów złotych. Następne losowanie Lotto odbędzie się w czwartek, 30 kwietnia 2026 roku o godzinie 22:00. Najwyższa wygrana w Lotto do tej pory wyniosła trzydzieści sześć milionów złotych i została zdobyta 16 marca 2017 roku w Skrzyszowie.
Wyniki dla Lotto Plus
Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 28 kwietnia 2026 roku, to:
31, 18, 35, 43, 47, 16
W grze Lotto Plus nie skreślamy nowych liczb – gramy tymi samymi, które wybraliśmy w Lotto. Aby zagrać w Lotto Plus, należy zakupić co najmniej jeden zakład Lotto (kosztujący 3 zł) i dopłacić 1 zł. W Lotto Plus nie ma kumulacji, a wygrane są gwarantowane i stałe. Najwyższa wygrana w Lotto Plus do tej pory wyniosła jeden milion złotych i została zdobyta 25 kwietnia 2026 roku w Annoborze. Następne losowanie Lotto Plus odbędzie się w czwartek, 30 kwietnia 2026 roku o godzinie 22:00.
Wyniki losowania Mini Lotto
Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 28 kwietnia 2026 roku, to:
23, 12, 19, 35, 27
W grze Mini Lotto typuje się 5 liczb z 42 możliwych. Cena jednego zakładu to tylko 2 złote. W najbliższym losowaniu do wygrania jest 500 tysięcy złotych. Najwyższa wygrana w Mini Lotto do tej pory wyniosła sześćset jedenaście tysięcy złotych i została zdobyta 31 grudnia 2025 roku w Murowanej Goślinie. Następne losowanie Mini Lotto odbędzie się 29 kwietnia 2026 roku o godzinie 22:00.
Multi Multi – wyniki losowania
Losowania Multi Multi odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 28 kwietnia 2026 roku, to:
Losowanie o 14:00: 59, 9, 17, 29, 66, 1, 8, 18, 23, 27, 69, 61, 62, 60, 10, 26, 41, 22, 53, 77 (Plus: 77)
Losowanie o 22:00: 61, 45, 52, 1, 18, 35, 76, 38, 5, 74, 56, 40, 15, 2, 72, 67, 78, 19, 28, 14 (Plus: 14)
W grze Multi Multi można obstawiać od 1 do 10 liczb z 80, a wygrane zależą od liczby obstawionych liczb oraz stawki. Grając za 2,50 zł, można wygrać nawet dwadzieścia pięć milionów złotych. Najwyższa wygrana w Multi Multi do tej pory wyniosła siedem milionów złotych i została zdobyta 25 czerwca 2015 roku w Luboniu.
Wyniki losowania EuroJackpot
Losowania EuroJackpot odbywają się dwa razy w tygodniu – we wtorki i piątki o godzinie 20:45. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 28 kwietnia 2026 roku, to:
Liczby główne: 19, 20, 41, 43, 46
Euronumery: 5, 7
W grze EuroJackpot należy wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 12 (Euronumery). Cena jednego zakładu to 12,50 złotych. W najbliższym losowaniu do wygrania jest aż 230 milionów złotych. Najwyższa wygrana w EuroJackpot w Polsce do tej pory wyniosła dwieście trzynaście milionów złotych i została zdobyta 12 sierpnia 2022 roku w powiecie krotoszyńskim. Następne losowanie EuroJackpot odbędzie się 1 maja 2026 roku o godzinie 20:45.
Wyniki losowania Kaskady
Losowania Kaskady odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 28 kwietnia 2026 roku, to:
Losowanie o 14:00: 3, 1, 8, 15, 22, 7, 11, 5, 12, 9, 6, 14
Losowanie o 22:00: 2, 11, 1, 14, 24, 22, 13, 16, 15, 4, 3, 5
W grze Kaskada należy wytypować 12 z 24 liczb. Można zagrać już za 2 zł. Gracz sam decyduje, czy chce grać na jedno czy na dwa losowania dziennie. Najwyższa wygrana w Kaskadzie do tej pory wyniosła dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych i została zdobyta 12 kwietnia 2026 roku w Sulejowie.
Wyniki losowania Ekstra Pensji
Losowania Ekstra Pensji odbywają się codziennie o godzinie 22:00, razem z losowaniem Ekstra Premii. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 28 kwietnia 2026 roku, to:
35, 26, 25, 17, 32 oraz 4
W grze Ekstra Pensja typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 10 złotych. Główna wygrana to 5 000 zł miesięcznie przez 20 lat. Najwyższa wygrana w Ekstra Pensji do tej pory wyniosła pięćdziesiąt tysięcy złotych (miesięcznie przez 20 lat) i została zdobyta 15 października 2017 roku w Warszawie. Następne losowanie Ekstra Pensji odbędzie się 29 kwietnia 2026 roku o godzinie 22:00.
Wyniki losowania Ekstra Premii
Losowania Ekstra Premii odbywają się codziennie o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 28 kwietnia 2026 roku, to:
24, 23, 11, 9, 19 oraz 3
W grze Ekstra Premia typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 2 złote. Najwyższa wygrana w Ekstra Premii do tej pory wyniosła jeden milion złotych i została zdobyta 3 października 2022 roku w Ryczywole. Następne losowanie Ekstra Premii odbędzie się 29 kwietnia 2026 roku o godzinie 22:00.
