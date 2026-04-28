Wyniki losowania Lotto na 28 kwietnia. Sprawdź szczęśliwe liczby

Wyniki losowania Lotto

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 28 kwietnia 2026 roku, to:

5, 43, 40, 44, 1, 21

W grze Lotto typuje się 6 liczb z 49 możliwych, a cena jednego zakładu wynosi 3 zł za zakład. Kumulacja na najbliższe losowanie wynosi aż pięć milionów złotych. Następne losowanie Lotto odbędzie się w czwartek, 30 kwietnia 2026 roku o godzinie 22:00. Najwyższa wygrana w Lotto do tej pory wyniosła trzydzieści sześć milionów złotych i została zdobyta 16 marca 2017 roku w Skrzyszowie.

Wyniki dla Lotto Plus

Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 28 kwietnia 2026 roku, to:

31, 18, 35, 43, 47, 16

W grze Lotto Plus nie skreślamy nowych liczb – gramy tymi samymi, które wybraliśmy w Lotto. Aby zagrać w Lotto Plus, należy zakupić co najmniej jeden zakład Lotto (kosztujący 3 zł) i dopłacić 1 zł. W Lotto Plus nie ma kumulacji, a wygrane są gwarantowane i stałe. Najwyższa wygrana w Lotto Plus do tej pory wyniosła jeden milion złotych i została zdobyta 25 kwietnia 2026 roku w Annoborze. Następne losowanie Lotto Plus odbędzie się w czwartek, 30 kwietnia 2026 roku o godzinie 22:00.

Wyniki losowania Mini Lotto

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 28 kwietnia 2026 roku, to:

23, 12, 19, 35, 27

W grze Mini Lotto typuje się 5 liczb z 42 możliwych. Cena jednego zakładu to tylko 2 złote. W najbliższym losowaniu do wygrania jest 500 tysięcy złotych. Najwyższa wygrana w Mini Lotto do tej pory wyniosła sześćset jedenaście tysięcy złotych i została zdobyta 31 grudnia 2025 roku w Murowanej Goślinie. Następne losowanie Mini Lotto odbędzie się 29 kwietnia 2026 roku o godzinie 22:00.

Multi Multi – wyniki losowania

Losowania Multi Multi odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 28 kwietnia 2026 roku, to:

Losowanie o 14:00: 59, 9, 17, 29, 66, 1, 8, 18, 23, 27, 69, 61, 62, 60, 10, 26, 41, 22, 53, 77 (Plus: 77)

Losowanie o 22:00: 61, 45, 52, 1, 18, 35, 76, 38, 5, 74, 56, 40, 15, 2, 72, 67, 78, 19, 28, 14 (Plus: 14)

W grze Multi Multi można obstawiać od 1 do 10 liczb z 80, a wygrane zależą od liczby obstawionych liczb oraz stawki. Grając za 2,50 zł, można wygrać nawet dwadzieścia pięć milionów złotych. Najwyższa wygrana w Multi Multi do tej pory wyniosła siedem milionów złotych i została zdobyta 25 czerwca 2015 roku w Luboniu.

Wyniki losowania EuroJackpot

Losowania EuroJackpot odbywają się dwa razy w tygodniu – we wtorki i piątki o godzinie 20:45. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 28 kwietnia 2026 roku, to:

Liczby główne: 19, 20, 41, 43, 46

Euronumery: 5, 7

W grze EuroJackpot należy wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 12 (Euronumery). Cena jednego zakładu to 12,50 złotych. W najbliższym losowaniu do wygrania jest aż 230 milionów złotych. Najwyższa wygrana w EuroJackpot w Polsce do tej pory wyniosła dwieście trzynaście milionów złotych i została zdobyta 12 sierpnia 2022 roku w powiecie krotoszyńskim. Następne losowanie EuroJackpot odbędzie się 1 maja 2026 roku o godzinie 20:45.

Wyniki losowania Kaskady

Losowania Kaskady odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 28 kwietnia 2026 roku, to:

Losowanie o 14:00: 3, 1, 8, 15, 22, 7, 11, 5, 12, 9, 6, 14

Losowanie o 22:00: 2, 11, 1, 14, 24, 22, 13, 16, 15, 4, 3, 5

W grze Kaskada należy wytypować 12 z 24 liczb. Można zagrać już za 2 zł. Gracz sam decyduje, czy chce grać na jedno czy na dwa losowania dziennie. Najwyższa wygrana w Kaskadzie do tej pory wyniosła dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych i została zdobyta 12 kwietnia 2026 roku w Sulejowie.

Wyniki losowania Ekstra Pensji

Losowania Ekstra Pensji odbywają się codziennie o godzinie 22:00, razem z losowaniem Ekstra Premii. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 28 kwietnia 2026 roku, to:

35, 26, 25, 17, 32 oraz 4

W grze Ekstra Pensja typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 10 złotych. Główna wygrana to 5 000 zł miesięcznie przez 20 lat. Najwyższa wygrana w Ekstra Pensji do tej pory wyniosła pięćdziesiąt tysięcy złotych (miesięcznie przez 20 lat) i została zdobyta 15 października 2017 roku w Warszawie. Następne losowanie Ekstra Pensji odbędzie się 29 kwietnia 2026 roku o godzinie 22:00.

Wyniki losowania Ekstra Premii

Losowania Ekstra Premii odbywają się codziennie o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 28 kwietnia 2026 roku, to:

24, 23, 11, 9, 19 oraz 3

W grze Ekstra Premia typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 2 złote. Najwyższa wygrana w Ekstra Premii do tej pory wyniosła jeden milion złotych i została zdobyta 3 października 2022 roku w Ryczywole. Następne losowanie Ekstra Premii odbędzie się 29 kwietnia 2026 roku o godzinie 22:00.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Morawiecki jasno o Czarnku. "Został wprowadzony w błąd" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jp / polsatnews.pl