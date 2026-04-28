Wielkie uderzenie niemieckiej policji. Akcja o świcie w 28 miastach

Operacja rozpoczęła się we wtorek o 4:00 - niemieccy antyterroryści wkroczyli do 50 lokali wykorzystywanych przez gang motocyklowy Hells Angels w 28 miejscowościach, m.in. w Leverkusen, Kolonii, Dortmundzie i Bergheim.



"Elitarne jednostki policji przeprowadzili atak w Nadrenii Północnej-Westfalii. Uzbrojeni po zęby wysadzili drzwi kilku domów i wdarli się do środka" - podał "Bild", zaznaczając, że jedną z głównych siedzib gangu był park przemysłowy w Hilden.

W akcje są zaangażowane oddziały antyterrorystyczne, wozy opancerzone i psy tropiące. Członkowie gangu są podejrzewani o przynależność do zorganizowanej grupy przestępczej odpowiedzialnej za liczne zabójstwa motocyklistów w okolicach Kolonii.

Niemcy. Uderzenie policji w gang Hells Angels

Równolegle do uderzenia w struktury Hells Angels niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podjęło decyzję o rozwiązaniu legalnie zarejestrowanego klubu motocyklowego Hells Angels w Leverkusen. To reakcja na liczne nowe werbunki w regionie i powiązanie ich z zabójstwami.

"Liczba znanych członków Hells Angels w Nadrenii Północnej-Westfalii podwoiła się w zeszłym roku do 317, głównie z powodu odejścia motocyklistów z Bandidos do Hells Angels." - podał dziennik. Według dziennika "Spiegel" liczba członków Hells Angels w Nadrenii Północnej-Westfalii być wyższa i sięgać blisko 500 osób zorganizowanych w 37 oddziałach.

"Oprócz poszukiwania dowodów, operacja policyjna ma również na celu zabezpieczenie mienia. Podczas poprzedniego nalotu wśród zabezpieczonych przedmiotów znalazły się motocykle i gotówka" - podał "Spiegel". Jak dotąd policja poinformowała o zatrzymaniu jednej osoby, 46-letniego członka gangu w Lagenfeld.

Członkowie Hells Angels w lutym zostali zatrzymani w Polsce

Hells Angels to ponadnarodowa organizacja przestępcza, której historia sięga końcówki lat 40 XX wieku. Jej członkowie wielokrotnie skazywani byli za zabójstwa, gwałty, handel ludźmi, bronią i narkotykami. W lutym Prokuratura Krajowa poinformowała o zatrzymaniu 23 osób powiązanych z gangiem m.in. na terenie Polski.



"23 osoby z zarzutami udziału w międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej powiązanej z Hells Angels i tzw. klanami tureckimi. Broń, narkotyki, fałszywe pieniądze, kradzione samochody, przemyt toksycznych odpadów. Taki był zakres działalności tej grupy w Polsce i w Niemczech" - przekazał wówczas minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, informując, że zatrzymanym grozi do 15 lat więzienia.

