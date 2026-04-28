Jedna osoba zginęła w porannym wypadku w miejscowości Kałdowo pod Malborkiem. Do zderzenia doszło we wtorek na drodze krajowej nr 55 we wtorek, tuż przed godz. 6:00, na odcinku między Malborkiem a Nowym Dworem Gdańskim.

Jak poinformował dyżurny GDDKiA w Gdańsku Rafał Taranowski, w wypadku uczestniczyły trzy samochody osobowe. Trasa jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Policja wyznaczyła objazdy drogami lokalnymi.

KP PSP Malbork Wypadek w Kałdowie

Wypadek koło Malborka. Lądował śmigłowiec LPR

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Doszło też do zniszczenia drogowej infrastruktury. Służby ratunkowe oraz policja pracują na miejscu zdarzenia, by ustalić dokładne okoliczności tragedii.

KP PSP Malbork Śmigłowiec LPR na miejscu wypadku pod Malborkiem

Zgodnie z zapowiedziami drogowców utrudnienia w ruchu miały potrwać co najmniej do godz. 9:00.

