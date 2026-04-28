Trzy rozbite auta, lądowało LPR. Tragiczny wypadek pod Malborkiem

Jedna osoba zginęła w porannym wypadku w miejscowości Kałdowo pod Malborkiem. Na drodze krajowej nr 55 doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych. Trasa jest całkowicie zablokowana.

Jedna osoba zginęła w porannym wypadku w miejscowości Kałdowo pod Malborkiem. Do zderzenia doszło we wtorek na drodze krajowej nr 55 we wtorek, tuż przed godz. 6:00, na odcinku między Malborkiem a Nowym Dworem Gdańskim.

 

ZOBACZ: Katastrofa kolejowa w Indonezji. Wzrosła liczba ofiar i rannych

 

Jak poinformował dyżurny GDDKiA w Gdańsku Rafał Taranowski, w wypadku uczestniczyły trzy samochody osobowe. Trasa jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Policja wyznaczyła objazdy drogami lokalnymi.

 

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Doszło też do zniszczenia drogowej infrastruktury. Służby ratunkowe oraz policja pracują na miejscu zdarzenia, by ustalić dokładne okoliczności tragedii.

 

Zgodnie z zapowiedziami drogowców utrudnienia w ruchu miały potrwać co najmniej do godz. 9:00.

 

WIDEO: Napięcia w PiS. Leszek Miller: To nie Morawiecki jest największym problemem
Karol Płatek / kp/wka / polsatnews.pl
