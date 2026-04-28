Trzy rozbite auta, lądowało LPR. Tragiczny wypadek pod Malborkiem
Jedna osoba zginęła w porannym wypadku w miejscowości Kałdowo pod Malborkiem. Do zderzenia doszło we wtorek na drodze krajowej nr 55 we wtorek, tuż przed godz. 6:00, na odcinku między Malborkiem a Nowym Dworem Gdańskim.
Jak poinformował dyżurny GDDKiA w Gdańsku Rafał Taranowski, w wypadku uczestniczyły trzy samochody osobowe. Trasa jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Policja wyznaczyła objazdy drogami lokalnymi.
Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Doszło też do zniszczenia drogowej infrastruktury. Służby ratunkowe oraz policja pracują na miejscu zdarzenia, by ustalić dokładne okoliczności tragedii.
Zgodnie z zapowiedziami drogowców utrudnienia w ruchu miały potrwać co najmniej do godz. 9:00.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej