Wszyscy członkowie rady nadzorującej Krajową Fundację Nauki (NSF) otrzymali mail z administracji z informacją, że ich praca w tym charakterze została zakończona - przekazał brytyjski dziennik "Guardian".

Naukowcy przekazali ostrzeżenie, że decyzja prezydenta może doprowadzić do zmarnowania "talentów całego pokolenia".

Jak podaje dziennik, członkowie rady zostali zwolnieni przed sfinalizowaniem specjalnego raportu na temat stanu amerykańskiej nauki. Przypomniano, że administracja Trumpa usiłowała w ubiegłym roku ograniczyć budżet NSF, który wynosił 9 mld dolarów, ale nie zezwolił na to Kongres. Biały Dom próbuje znów obciąć środki dla rady.

Zwolniono całą radę przy prezydencie Trumpie. "Wypatroszenie inwestycji"

Keivan Stassun z Uniwersytetu Vanderbilta przekazał, że działania Trumpa zmierzają do "wypatroszenia inwestycji w badania o fundamentalnym znaczeniu i w szkolenie następnego pokolenia naukowców i inżynierów". Jednocześnie dodał, że "nie jest zdziwiony decyzją".

Siedziba fundacji została również przeniesiona do mniejszego budynku. W zeszłym roku amerykański Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast ogłosił, że wprowadzi się do dawnej siedziby NSF w Alexandrii w stanie Wirginia.

ZOBACZ: Papież odpowiada na atak Trumpa. "Nie chcę z nim wchodzić w dyskusję"

NSF została utworzona w 1950 roku. Zasiada w niej do 25 członków wyznaczanych przez prezydenta i rekrutujących się ze środowisk uniwersyteckich lub przemysłowych i specjalizujących się w naukach ścisłych oraz takich dziedzinach, jak inżynieria kosmiczna, czy astronomi.

