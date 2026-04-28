Z badania przeprowadzonego przez Instytut Gallupa w dniach 1-15 kwietnia wynika, że 55 proc. respondentów sondażu nie jest zadowolonych ze swojej sytuacji finansowej - ta, ich zdaniem, się pogarsza. Z kolei w zeszłym roku odsetek ten wyniósł 53 proc., a w 2024 r. 47 proc.

Sondaż z USA. Amerykanie niezadowoleni z sytuacji finansowej

Tak niskiego wyniku nie przyniósł nawet kryzys finansowy z 2008 r. i będąca jego następstwem recesja. W latach 2008-2009 wskaźniki osiągnęły odpowiednio 49 proc. i 43 proc.

Osoby biorące udział w sondażu zapytano, co wzbudza ich największe obawy, biorąc pod uwagę obecną sytuację finansową.

Jak podają autorzy badania, większość respondentów martwi się brakiem wystarczających środków na emeryturę (62 proc.). Następna na liście znalazła się obawa o brak możliwości pokrycia kosztów leczenia w przypadku poważnego wypadku lub choroby (60 proc.), co odzwierciedla problemy generowane przez amerykański system ochrony zdrowia.

Nieco mniejsza część respondentów martwi się o zwrot z inwestycji i utrzymanie dotychczasowego poziomu życia - obie opcje wskazało 54 proc. badanych.

Historycznie niski wynik w sondażu. Amerykanie o sytuacji finansowej

W kontekście zdrowia obawy wzbudza nie tylko finansowanie leczenia poważnych dolegliwości - prawie połowa ankietowanych martwi się o koszty rutynowej opieki zdrowotnej (48 proc.). Kolejną pozycję zajmuje opłacanie standardowych comiesięcznych wydatków, co wskazało 41 proc. badanych.

40 proc. niepokoi się, że nie będzie miało możliwości opłacenia studiów swoich dzieci. Na dwóch ostatnich pozycjach znalazły się koszty mieszkania (35 proc.) lub minimalne raty karty kredytowej (28 proc.).

